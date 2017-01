Cad, dar se ridică uşor. Zodiile cărora Dumnezeu le dă putere mereu

Fiecare dintre noi a avut in viata momente mai bune si momente mai putin bune. Pe cele din urma este important cum reusesti sa le depasesti. Pentru unii, oricat de grele ar fi aceste incercari, tot nu reusesc sa ii doboare. Au o forta interioara care ii ridica din cele mai adanci hauri. Sau poate sunt sprijiniti divin!

Ei bine, iata care sunt zodiile pe care nimic nu le doboara definitiv:



Scorpion



Chiar daca este un incapatanat prin definitie si are tendinta sa piarda mult din aceasta cauza, fiind ambitios si foarte determinat reuseste sa depasasca orice necaz cu fruntea sus. Iese mereu castigator fiindca ii place sa-si depaseasca limitele. Se spune despre Scorpion ca are ambitia de a-si duce la indeplinire menirea cu orice pret. Intuitia il ajuta de multe ori la indeplinirea scopurilor.



Berbec



Berbecul e un adevarat conducator. E puternic si plin de entuziasm. E mereu ocupat si ambitia il ajuta sa faca mereu fata tuturor provocarilor. Chiar si atunci cand necazurile il doboara sau invidia unora il pune la pamant, Berbecul are puterea de a se ridica asupra tuturor si de a-si relua pozitia in societate. O forta divina pare sa il sprijine in orice imprejurare si sa il scoata mai puternic din orice necaz.



Capricorn



Ambitia sa proverbiala il determina pe Capricorn sa nu se lase niciodata doborat de nimic. Acest nativ se mentine ferm chiar si in cele mai dificile momente si reuseste sa-si pastreze mereu speranta. Iar Dumnezeu pare ca are planuri mari cu el, caci nu il paraseste niciodata. Capricornul e motivat mereu sa isi atinga scopurile, motiv pentru care gaseste mereu forta sa se intoarca pe drumul cel bun, scrie ele.ro.