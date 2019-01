CAB explică logica protocoalelor SRI-Parchet si de ce nu produc efecte juridice

Protocoalele de colaborare semnate de SRI cu Parchetul General sunt acte care stabilesc proceduri de lucru interne si de cooperare institutionala la nivelul celor doua institutii care le-au semnat.

Protocoalele de colaborare semnate de SRI cu Parchetul General sunt acte care stabilesc proceduri de lucru interne si de cooperare institutionala la nivelul celor doua institutii care le-au semnat, motiveaza Curtea de Apel Bucuresti decizia luata recent intr-un dosar mediatizat, conform ziare.com.

Este vorba despre cazul in care Mircea Calin Flore si Vadim Don Benyatov, condamnati definitiv in dosarul privatizarilor strategice, au cerut anularea protocolelor semnate in 2005 si 2009 de Parchetul General cu SRI. Curtea de Apel Bucuresti a respins solicitarile celor doi, insa decizia nu este definitiva.

Potrivit Curtii de Apel Bucuresti, aceste protocoale nu sunt acte administrative.

"Curtea apreciaza ca cele doua protocoale, incheiate in cadrul activitatii de colaborare a celor doua autoritati publice, nu intrunesc toate caracterele juridice ale actului administrativ, asa cum sunt acestea trasate de definitia legala cuprinsa in art 2 alin 1 lit c) din Legea nr 554/2004.

Mai exact, celor doua protocoale le lipseste dimensiunea de a da nastere, a modifica sau a stinge raporturi juridice, cu alte cuvinte de a produce, prin ele insele, efecte juridice (de a naste/modifica/stinge drepturi sau obligatii in privinta unui subiect de drept/cerc de subiecti), fiind, dimpotriva, acte ce stabilesc proceduri de lucru interne/de cooperare institutionala la nivelul celor doua institutii care le-au semnat, SRI si PICCJ", arata Curtea de Apel Bucuresti.

Citește mai multe pe ziare.com!