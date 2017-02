Bugetarii, ținuți în puf. Salarii mult mai mari decât ale angajaților din mediul privat

Bugetari

Salariul mediu net a crescut cu aproape 12% anul trecut, potrivit celor mai recente date statistice publicate de INS. Bugetarii sunt, de departe, favoriții guvernanților din România, prăpastia dintre salariile acestora și cele plătite în mediul privat adâncindu-se de la an la an.

În momentul de față, bugetarii câștigă cu 455 lei mai mult decât angajații din privat, însă la sfârșitul anului 2017 diferența va crește la 720 lei. Potrivit prognozelor oficiale, anul viitor prăpastia între bugetari și angajații din privat se va adânci la 840 lei.

Potrivit statisticilor, în anul 2016, salariul mediu brut în zona bugetară a fost de 3.186 de lei, după o creștere de 13,9%, în timp ce la privați salariul mediu brut a fost de 2.731 de lei, după o creștere de doar 9,3%.

Vestile nu sunt bune in sectorul privat nici pentru anul 2017. În urma estimărilor Comsiei Naționale de Prognoză (CNP), salariul brut la bugetari va creste cu 16,9% anul acesta, cu 10,3% in 2018 si cu 11,5% in 2019. Creșterile în mediul privat vor fi mai mici.

CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT LUNAR PE SECTOARE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Castigul salarial mediu brut lunar - total economie (lei) 2555 2815 3131 3418 3702 3977 - modificare procentuala fata de anul anterior 9.8 10.2 11.2 9.2 8.3 7.4 din care in: Sectorul bugetar 2797 3186 3724 4108 4580 4860 - modificare procentuala fata de anul anterior 8.7 13.9 16.9 10.3 11.5 6.1 Sectorul concurential 2498 2731 3003 3271 3521 3792 - modificare procentuala fata de anul anterior 10.1 9.3 9.9 8.9 7.6 7.7

Câştigul salarial mediu net la nivel naţional, care include atât salariile, cât şi bonusurile sau tichetele de orice tip pe care le primesc angajaţii, a crescut cu 8,4%, sau 182 lei, în decembrie 2016 faţă de nivelul din luna precedentă, până la 2.354 lei (521 euro), iar ritmul anual de creştere a încetinit la 13,2%, potrivit datelor publicate joi de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Creşterea salariilor a fost stimulată prin măsuri guvernamentale, în condiţiile în care, de la 1 mai, salariul minim brut pe economie a fost majorat de guvern cu 19%, de la 1.050 lei până la 1.250 lei.

Statisticile oficiale publicate arată că, în termeni reali, ţinând cont de inflaţie - care a încheiat 2016 cu valori negative -, câştigurile au fost mai mari, în luna decembrie 2016, cu 12% faţă de ultima lună din 2015.