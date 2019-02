BREAKING NEWS | Ilie Năstase, nouă luni de închisoare!

Fostul lider ATP a refuzat recoltarea probelor biologice, motiv pentru care s-a ales cu un dosar penal şi o amendă de 1.000 de lei. Câteva ore mai târziu, Năstase a fost sancţionat pentru că a întors pe linia continuă în timp ce conducea un scuter.

Năstase a reacţionat în faţa instanţei: ”Regret foarte mult situaţia. Am şi eu o familie, copii şi regret”.

„Nici nu am ieșit din Herăstrău. Stăteau la pândă trei mașini. M-au oprit și m-au întrebat dacă am băut. Am spus că trei beri. Mi-au zis «Hai domne’ că ai băut mai mult». Atunci m-am enervat și i-am spus: «Mai și mănânc!» A zis că facem testul. Am zis că nu fac testul aici. «Am 72 de ani și ți-am spus cinstit cât am băut». Și am zis să mergem la politie, să-mi facă acolo. M-a tras afară din mașină, m-a aruncat pe trotuar cu fața în jos și un băiețel din ăsta mai solid mi-a pus piciorul pe spate„, declara la acel moment Ilie Năstase.

