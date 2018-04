Bravo, ai stil! All stars! Concurenta eliminată a rupt, în sfârșit, tăcerea

Bravo, ai stil! All stars! Concurenta care a plecat sâmbătă acasă, după ce a fost eliminată din gala Bravo ai stil, de la Kanald, a fost Larisa.

Bravo, ai stil! All stars! Larisa a primit mai puține voturi din partea publicului, față de Otilia și a părăsit gala emisiunii Bravo, ai stil. Imediat după ce a părăsit competiția, concurenta a ținut să facă câteva precizări despre cum au decurs lucrurile în cocnurs.

"În această gală, mi-am pus tot sufletul, dar din păcate munca mea nu a fost apreciată de jurați! Așa că am fost nominalizată, și din păcate am părăsit competiția! Vă multumesc pentru fiecare vot și fiecare mesaj frumos. Vă îmbrățisez și vă pup. Am plecat cu capul sus, așa cum eu eram în fiecare ediție cu cearta, scandal sau o ediție liniștită! Mult succes tuturor concurentelor care au rămas. Votați-o pe cea mai bună!", a scris Larisa.