Brașovul se transformă într-un oraș “de groază”

Miercuri, 18 octombrie, la Brașov începe cea de-a cincea ediție a Dracula Film Festival. Până pe 22 octombrie, Brașovul va găzdui, în șase locații ale orașului, peste 55 de filme, din 16 țări, conferințe și workshop-uri.



Mother!, cel mai recent și controversat film scris și regizat de Darren Aronofsky, cu Jeniffer Lawrence și Javier Bardem în rolurile principale, va rula în deschiderea festivalului. Lungmetrajul, a cărui premieră a avut loc în cadrul Festivalului de la Veneția, spune povestea unui cuplu, scos din rutina zilnică de sosirea neașteptată a unor oaspeți care le vor da peste cap existența.

Fanii filmelor horror vor putea vedea cele mai noi producții străine și autohtone atât în cadrul competițiilor de lungmetraj și scurtmetraj ale Dracula FF, cât și în afara lor. Printre acestea se numără și indie-ul autohton cu vampiri, The Wanderers, în regia lui Dragoș Buliga, cu renumitul actor american Armand Assante în rolul principal. Acesta va fi prezent la proiecția filmului sâmbătă, 21 octombrie, alături de regizorul filmului, Dragoș Buliga.

Regizorul american George A. Romero, al cărui film cult "Night of the Living Dead" a lansat un nou gen cinematografic, cel al peliculelor cu zombie, va fi omagiat la Dracula Film Festival în secțiunea 3 x 3/ In Memoriam. Night of the Living Dead (SUA, 1968), Land of the Dead (SUA, 2005) și Creepshow (SUA, 1982) vor rula la Cinemateca Patria.

De-a lungul celor cinci zile de festival, spectatorii vor putea participa nu doar la proiecții de film, ci și la evenimente alternative.

Iubitorii filmelor cu zombie au ocazia de lua parte la primul zombie walk organizat la Brașov, vineri, 20 octombrie, începând cu ora 18.00, pe traseul Modarom – Strada Republicii – Piața Sfatului.

Sâmbătă, 21 octombrie, la HOF Cafe, va avea loc un workshop dedicat producțiilor autohtone de horror, la care vor participa regizorii Dragoș Buliga, Tudor Botezatu, Andrei Huțuleac, Octavian Repede, Massimiliano Nardulli, precum și producătorul Andrei Boncea.

Duminică, 22 octombrie, la Cinemateca Patria, Viasat History prezintă, în parteneriat cu Muzeul Județean de Istorie, conferința “Dracula vă invită în RSR”. Evenimentul va fi moderat de istoricul Nicolae Pepene, autor al documentației „Dracula, agent de voiaj”, în care prezintă un aspect spectaculos atât al istoriografiei românești recente, cât și al istoriei turismului românesc – valorificarea comercială de către autorităţile românești comuniste a mitului comercial Dracula și „disputa” dintre personajul literar creat de Bram Stoker și personajul istoric Vlad Ţepeș.