Bookfest 2018 - Marea deschidere

Liiceanu, Manolescu, Cărtărescu şi Gellu Naum, printre autorii cu titluri la Bookfest 2011

Bookfest 2018 se deschide astăzi. Desfăşurat timp de cinci zile, în perioada 30 mai - 3 iunie, pe o suprafaţă cu 50% mai mare decât în anii trecuţi, Salonul de Carte Bookfest oferă împătimiţilor de lectură circa un milion de cărţi, cu reduceri care merg până la 80% din preţul de copertă.

Bookfest 2018 - Participarea SUA din acest an, ca ţară invitată de onoare, se desfăşoară sub motto-ul "Celebrating the South" şi prilejuieşte publicului român întâlnirea cu autori americani din diverse domenii.



La deschiderea Bookfest 2018 vor lua parte preşedintele Klaus Iohannis, dar şi ministrul Culturii, George Ivaşcu.



Salonul Internaţional de Carte Bookfest este organizat de Asociaţia Editorilor din România, sub egida Federaţiei Editorilor din România, cu sprijinul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi al Ambasadei Statelor Unite ale Americii din Bucureşti.

Pentru al treilea an consecutiv, Bookfest este organizat sub înaltul patronaj al preşedintelui României.