Bogdan Andone, susținut de Răzvan Lucescu!

Bogdan Andone primește o susținere neașteptată după numirea în funcția de antrenor principal la FCSB. Răzvan Lucescu îl cunoaște bine pe tehnician și i-a oferit câteva sfaturi pentru un mandat de succes alături de ‘roș-albaștri’.

Bogdan Andone (44 de ani) se va afla la prima experiență de antrenor principal în Liga 1. El a fost secund la FCSB în mandatul lui Mihai Teja.

Obiectivele lui Bogdan Andone sunt câștigarea campionatului și calificarea în grupele Europa League.

„Și antrenorul lui Ajax a apărut din ceață. Asta se întâmplă și acum la FCSB. Are nevoie de puțină șansă pentru a porni bine. Dacă are rezultate, la început acum, Gigi Becali l-ar lăsa în pace. Are nevoie ca în această scurtă perioadă să-i câștige pe jucători, să-i strângă în jurul lui. Trebuie să le transmită jucătorilor idei foarte clare, corecte și în felul acesta să înceapă bine."

Bogdan Andone și-a început cariera de antrenor în 2011, iar anul trecut a pregătit două echipe din Liga a 2-a – Metaloglobus și Energeticianul.