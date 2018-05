Boala îngrozitoare de care suferă unul din zece români FĂRĂ să ştie

Unul din zece romani sufera de diabet zaharat, iar cei mai multi dintre ei duc boala pe picioare fara stie si sunt expusi unui pericol, in unele cazuri, mortal.

"Vad cate 20 de cazuri terminale in fiecare saptamana, asa ca e greu sa spun care e cel mai grav. Diabetul zaharat este o problema uriasa si din punct de vedere medical, dar si din punct de vedere social", sustine, intr-un interviu acordat mediafax.ro, profesorul universitar doctor Cristian Serafinceanu.



"Diabetul zaharat afecteaza 11,6% din populatia adulta a României, adica 1,8 milioane de oameni", a declarat doctorul Cristian Serafinceanu.



Diabetul este o boala cu simptome metabolice, care afecteaza echilibrul chimic al metabolismului pacientului, iar "principala cauza este obezitatea, in special obezitatea abdominala", a explicat doctorul Serafinceanu.



"Simptomele includ poliuria (cantitate foarte mare de urina), nevoia de a consuma foarte multa apa, scaderea rapida in greutate, pierderea masei musculare si in timp se poate ajunge la coma diabetica, deshidratare intensa si o respiratie de tip special", a mai declarat Serafinceanu.

Bauturile care cresc considerabil riscul de diabet

Potrivit unui studiu publicat in jurnalul Diabetologia, un singur pahar de suc indulcit pe zi poate creste considerabil riscul de diabet de tip 2.

"Consumul de bauturi care contin zahar creste riscul de diabet si, cu fiecare pahar pe care il bei zilnic, riscul devine mai mare", avertzeaza dr. Dora Romaguera.