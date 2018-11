BNR pune în circulaţie o nouă monedă

Banca Naţională a României lansează luni în circuitul numismatic o monedă din aur, o monedă din argint, o monedă din alamă pentru colecţionare şi, totodată, va pune în circulaţie o monedă aniversară din alamă, având ca temă 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.

Conform unui comunicat al BNR, moneda din aur are o valoare nominală de 500 lei, formă rotundă, diametru 35 mm, cant neted şi o greutate de 31,103 grame.



Moneda din argint are o valoare nominală de 10 lei, formă rotundă, diametru 37 mm, cant zimţat şi o greutate de 31,103 grame.



Moneda din alamă are o valoare nominală de 50 bani, formă rotundă, diametru 23,75 mm, cant inscripţionat cu "ROMANIA" de două ori, cu steluţă între cele două cuvinte, şi o greutate de 6,1 grame.



Moneda din alamă pentru circulaţie are o valoare nominală de 50 bani, formă rotundă, diametru 23,75 mm, cant inscripţionat cu "ROMANIA" de două ori, cu steluţă între cele două cuvinte, şi o greutate de 6,1 grame.

Sursa: agerpres.ro