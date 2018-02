BNR anunță noi creșteri de prețuri ”până spre Paști”. Se scumpesc și creditele în lei

Mugur Isărescu

BNR anunţă un nou val de scumpiri până la Paşte. Guvernatorul Băncii Naţionale spune că inflația va continua să urce în următoarele luni. Nu este singura veste proastă. Se scumpesc și creditele în lei.

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu estimează o creștere a prețurilor în prima parte a anului. Isărescu a făcut aceste precizări după decizia privind creșterea dobânzii de referință.

”Noul scenariu evidențiază perspectiva creșterii ratei anuale a inflației, succedate de o temperare în ultima parte a anului”, a explicat Isărescu. ”Până spre Paște o să avem creșteri de prețuri”, a întărit șeful BNR.

Isărescu a precizat că se vor scumpi și creditele în lei, chiar dacă doar marginal.

”Roborul la trei luni, cel care influenţează rata dobânzilor la creditele în lei, va urma într-o anumită perioadă de timp majorarea de astăzi, iar creditele în lei se vor scumpi marginal. Majorările nu sunt de amploare. Dacă ne gândim la nivelul istoric pe care l-a avut rata dobânzii la creditele în lei, aceasta s-a situat la 5-6%. Trebuie să avem în vedere şi rata inflaţiei. Măsura pe care am dat-o astăzi urmăreşte să juguleze inflaţia care acum este determinată în mare măsură de unele preţuri şi preţul ţiţeiului. Vrem să temperăm inflaţia şi odată cu ea şi majorările de dobânzi”, a spus Isărescu.

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,25% pe an, de la 2% pe an, începând cu data de 8 februarie 2018, se arată într-un comunicat de presă al instituţie.

De asemenea, instituţia a mai decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,25% pe an de la 1% pe an, iar rata dobânzii aferente facilităţii de creditare la 3,25% pe an, de la 3% pe an.

O altă hotărâre vizează păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Decizia BNR reprezintă o veste neplăcută pentru cei care plănuiesc să se împrumute anul acesta de la bănci. De altfel, analiștii financiari estimează că dobânda de referinţă va continua să crească până la 3%, pe fondul temerilor privind inflația.

Teodorovici, despre impact: Fie o creştere a inflaţiei, fie a ROBOR

Ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici, consideră că orice majorare a dobânzii în zona politicii monetare e de luat în seamă, pentru că ar putea genera fie o creştere a inflaţiei, fie a ROBOR.

Întrebat la Parlament dacă o nouă majorare a dobânzii de referinţă îl îngrijorează, Teodorovici a spus: "Orice înseamnă creştere pe această zonă e într-adevăr de luat în seamă; o îngrijorare mai mare sau mai mică în funcţie de impactul pe care poate să îl aibă: fie o creştere a inflaţiei, fie a ROBOR şi nu numai. Dar hai să vedem datele oficiale şi apoi discutăm".