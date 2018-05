Black Cube, un nou scandal! Spioni din Israel, plătiți de Trump să compromită acordul cu Iranul

Black Cube în SUA

Spioni ai firmei israeliene Black Cube, implicată anul trecut într-un scandal uriaș în România în tentativa de compromitere a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, au fost plătiți în SUA pentru a afla informaţii compromiţătoare despre oficiali ai administraţiei Obama care susţineau acordul nuclear cu Iranul.

Angajații celebrei firme israeliene Black Cube au folosit identităţi false pentru a afla informaţii compromiţătoare despre oficiali din administraţia Obama care au perfectet acordul nuclear cu Iranul, scrie presa internațională.

Agenția privată din Israel Black Cube, care are sedii în Tel Aviv, Londra și Paris, ar fi fost angajată de oameni din echipa lui Donald Trump, scrie luni publicația americană The New Yorker.

Black Cube Existența operațiunii secrete a fost dezvăluită duminică de publicația londoneză The Guardian, care a precizat că oameni din apropierea lui Trump i-au contactat pe cei de la Black Cube în mai 2017. Informațiile vin într-un moment extrem de tensionat al relațiilor dintre SUA și Iran, președintele Donald Trump urmând să anunțe până pe 12 mai ce decizie va lua în cazul acordului istoric dintre americani și Iran.

Documente obţinute de publicaţia The New Yorker relevă că Black Cube - firmă la care a apelat şi Harvey Weinstein şi despre care afirmă că oferă serviciile unor angajaţi de elită din armata israeliană şi din serviciile secrete, inclusiv Mossad - a realizat profiluri ale mai multor persoane din administrația Obama și a cules date referitoare la familiile acestora.

Conform sursei citate, agenţi ai Black Cube au fost instruiţi să încerce să găsească informaţii compromiţătoare despre oamenii implicați în acordul cu Iranul, inclusiv lansarea de acuzaţii conform cărora cei doi consilieri ar fi lucrat îndeaproape cu oameni de lobby iranieni şi că şi-ar datora bunăstarea tocmai acestui fapt.

Conform Daily Mail, aceasă operaţiune este similară celei realizate în beneficiul producătorului Harvey Weinstein şi prezintă şi punctul de vedere al companiei Black Cube care precizează că politica sa nu îi permite să furnizeze detalii despre clienţi şi a negat orice legătură cu administraţia Trump sau cu acordul nuclear cu Iranul.

Scandalul spionării șefei DNA de către compania israeliană Black Cube în 2016 e departe de a fi lămurit. Până acum, condamnați definitiv au fost doi tineri din Israel. Vorbim despre David Geclowicz și Ron Weiner, care au primit doi ani de închisoare cu suspendare.

În anchetă sunt vizați și fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, dar și angajați Black Cube. Dragomir e acuzat că ar fi luat legătura cu un reprezentant al companiei israeliene, căruia i-ar fi spus că vrea denigrarea unor persoane, pe care le consideră vinovate de problemele lui penale.