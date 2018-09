Bittman, după scandalul petrecerii din sectorul 5: N-am elogiat pe nimeni. Nu trebuie să justific

”Nu cred că trebuie ca un artist să se justifice că moderează un spectacol, o emisiune, și nu e pe placul unora sau al altora”. Așa răspunde Dan Bittman, solistul formației Holograf, valului de critici apărut după ce acesta a prezentat, duminică, un eveniment organizat de primarul sectorul 5 pentru localnici, care a costat 700.000 de euro.

”Eu sunt cel care a fost criticat că prezintă un eveniment, indiferent ce eveniment, al cui. Eu am altă menire pe Pământul ăsta. Nu am făcut politică. Nu cred că trebuie ca un artist artist să se justifice că moderează un spectacol, o emisiune, și nu e pe placul unora sau al altora", a declarat Dan Bittman, la REALITATEA TV.

Solistul Holograf a mai precizat că valul de acuzații apărut mai ales în mediul online, pe Facebook, la adresa lui după acest eveniment ar putea fi ”o campanie” în care ”au fost luați în vizor artiștii”.

”Eu o să stau cu fruntea sus, indiferent de mesaje. Mă uit acum pe Facebook și văd mesaje cu 'Rușine, Bittman!'. Cred că este o campanie. Acum urmează artiștii să fie luați în vizor, așa cum erau acum nu foarte mulți ani, de fostul regim. Au fost nenumărați artiști (la evenimentul din sectorul 5, n.r.). Eu am fost doar moderatorul acestui spectacol. (...) Este o copilărie. România e bolnavă de ură. Televiziunile ajută la scindarea acestui popor. Este lipsit de umor și lipsit de calitate”, a mai precizat Bittman.

Artistul susține că nu i s-a spus să-i aducă aprecieri primarului sectorului 5, pe care l-a invitat pe scenă în timpul evenimentului, ci că ”totul a pornit de la el”.

La spectacol, după ce mai multe cadre didactice din sector au urcat pe scenă vorbind apreciativ despre școlile sau grădinițele din care fac parte, Bittman i s-a adresat, de pe scenă, edilului Daniel Florea: ”Domnule primar, dar văd că merge bine treaba aici, în sectorul 5. Extraordinar, toată lumea e fericită...”, a afirmat acesta.

”Totul a venit de la mine. Am fost politicos și civilizat în relația cu orice om... în fața a 10.000 de copii, câți erau, alături de părinți. Au venit și profesori... E pentru prima oară când particip la un asemenea eveniment și nu cred că am elogiat pe cineva. Am constatat o stare de spirit care era bună în momentul acela. Nu-l cunoșteam pe domnul primar Florea, acum l-am cunoscut. Nu am primit bani de la vreun partid, sau de la vreun ONG. Am fost invitat să cânt și cu formația Holograf”, a mai declarat Dan Bittman.

În sectorul 5, unde două școli sunt închise, iar un bloc a ars din temelii, primarul a sărbătorit, duminică, 50 de ani de la prima atestare documentară a zonei. Este vorba de Daniel Florea, primarului sectorului 5 al Capitalei, care apare într-un material realizat de jurnaliștii de la recorder.ro. Ei susțin că primăria a alocat din bugetul local 700.000 de euro pentru un ”bâlci politic cu muzică de fanfară și fasole cu ciolan”.