Băutura care stimulează creierul şi îţi curăţă corpul de toxine

Aceasta reteta de bautura iti stimuleaza metabolismul, iti curata corpul de toxinele periculoase si stimuleaza functia creierului. Expertii spun ca reda vederea si regenereaza oasele.

Mai multe persoane din intreaga lume au incercat aceasta reteta cu rezutate uluitoare. Ai nevoie de trei ingrediente simple: hrean, lamaie si miere.



Ingrediente:



125g hrean

3 lamai

3 linguri miere

2 linguri scortisoara

2 cm radacina de ghimbir



Mod de preparare:



Pune hreanul si ghimbirul intr-un blender si mixeaza bine. Taie lamaile in felii si scoate semintele. Pune-le in blender. Amesteca pana cand obtii o mixtura omogena. Adauga mierea si scortisoara si amesteca din nou. Pune intr-un borcan si pastreaza in frigider, scrie girly.ro. Ia o lingurita de amestec de doua ori pe zi, timp de trei saptamani.