Bătaie cu scaune în cap în noaptea de Revelion! Scene șocante într-un restaurant VIDEO

Bătaie cu scaune în noaptea de Revelion la un restaurant din Vâlcea. Petrecerea de anul nou la care participau peste 100 de persoane s-a transformat într-un coșmar, după ce câțiva participanți, nemulțumiți de muzica pregătită de organizatori, și-au împărțit scaune în cap, pumni și picioare.

"În jurul orei 3 noaptea am primit un apel la 112, colegii au fost informați că la un hotel are loc un scandal. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au aplanat conflictual. În locația respectivă, scandalul a fost declanșat de un bărbat nemulțumit de muzică. Acesta ar fi agresat o altă persoana, un alt bărbat. S-a deschis dosar penal pentru tulburarea liniștii publice. O singura persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale", a declarat la Realitatea TV Sandra Dăscălete, purtătorul de cuvânt IPJ Vâlcea.

Potrivit ultimelor informatii, persoanele care au inceput scandalul au fost nemultumite pentru ca DJ-ul a refuzat sa le puna manele.

Politistii au ridicat deja inregistrarile video, iar la Politia Municipala s-au depus plangeri penale impotriva batausilor. Martorii spun ca in restaurant s-au impartit scaune in cap, pumni si picioare, iar apoi scandalul s-a mutat afara, in curtea hotelului, pana in momentul in care au intervenit mascatii de la Jandarmeria Valcea, care au aplanat conflictul.