Băsescu:"Nu poți sabota politica externă pentru că nu-l suporți pe Meleșcanu"

Traian Băsescu îl acuză pe președintele Iohannis că sabotează politica externă a țării din cauză că nu se înțelege bine cu miniștrii Cabinetului Dăncilă.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, joi seară la o emisiune TV, că şeful statului Klaus Iohannis nu poate să saboteze politica externă doar pentru că nu se înţelege cu unii miniştrii din Cabinetul Dăncilă, adăugând că România are o politică externă "şifonată".

"În politică externă nu ai soluţie ca preşedinte. Nu poţi să sabotezi politica externă a ţării tale numai pentru că nu-l suferi pe Meleşcanu sau nu poţi lucra cu doamna Birchall. Are consilierii săi de politică externă. Eu cred că e mai şifonată (politica externă -n.r.) decât la terminarea mandatului meu, pentru că România se vede aşa ca o colcăială, fără o direcţie clară, limpede", a afirmat Traian Băsescu, joi seară la postul B1 TV.

Acesta a adăugat că România nu a făcut demersuri în păstrarea liniei de securitate pe axa Londra-Washigton, iar acţiuni diplomatice ar trebui întreprinse în acest sens în contextul Brexit.

"Mă uitam acum că suntem în prag de Brexit, noi avem linia de securitate pe celebra axă Londra-Washington şi am semnat cu Tony Blair un parteneriat strategic, la fel cu SUA. Cât timp era Marea Britanie în UE era în regulă, dar pregătitor ieşirii Marii Britanii, ca să fim corecţi să spunem Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, trebuiau încălzite lucrurile pe linia de securitate pe care noi am vizat-o din 2005 şi am mers pe ea. Nu putem să ne lipsim de o relaţie de securitate cu Marea Britanie pentru că americanii sunt la un ocean distanţă. Nu le poate face singur (Klaus Iohannis – n.r.). Nu se pot face, pentru că deciziile se iau la vârf politic, dar până acolo trebuie lucrat din baza instituţiilor către vârf, trebuie lucrate procesele, iar acest lucru nu se întâmplă", a explicat Băsescu.