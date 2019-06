Băsescu, despre situația de la Chișinău: ”Relevanță are că s-a instalat un guvern curat”

Fostul președinte Traian Băsescu consideră că ce se întâmplă la Chișinău este o evoluție pozitivă, importantă fiind numirea unui guvern cu Maia Sandu în funcția de premier.

Traian Băsescu susține noul guvern moldovean cu Maia Sandu premier. În același timp, Băsescu a criticat faptul că ambasadorul României la Chișinău nu s-a dus în Parlament, așa cum au făcut-o ambasadorii Rusiei și SUA.

”Nu are nicio relevanță cum se termină, relevanță are ca s-a instalat un guvern curat. Deci, ce va face cu inregistrarile, deja nu ne mai intereseaza. Sa raspunda in fata legii. Este in stilul politicii externe a Romaniei, de plastilina.

Ambasadorul Romaniei trebuia sa fie langa ambasadorul Statelor Unite. Faptul ca Dodon a cedat Guvernul este un semnal. Sustinerea votului de azi din Parlament si sutinerea Maiei Sandu. Avem explicatie ce s-a intamplat in ONU, Estonia, o tara cu o populatie cat jumatate de Bucuresti, ne-a batut. Nu avem politica externa”, a spus Băsescu la Realitatea TV.

Socialiștii lui Igor Dodon și proeuropenii conduși de Maia Sandu și Andrei Năstase au convenit sâmbătă să formeze un guvern de coaliție care, teoetic, ar trebui să ducă la înlăturarea Partidului Democrat controlat de oligarhul Vlad Plahotniuc.

Curtea Constituțională, controlată de Plahotniuc, a invalidat însă noul executiv, iar vechiul guvern nu pare să intenționeze să se retragă.