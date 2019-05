Bărbat împuşcat în cap într-un poligon privat dintr-un centru comercial din Cluj

IPJ Cluj a fost sesizat prin SNUAU 112 despre faptul că în localitatea Florești, judeţul Cluj, în incinta unui complex comercial, într-un poligon de tragere privat un bărbat ar fi fost împuşcat în cap.

“În jurul orei 18:35 am fost sesizaţi cu privire la faptul că o persoană care se afla într un poligon privat de tragere are o plagă în zona capului, produsă prin împuşcare. Bărbatul are 41 de ani şi este din Cluj-Napoca. La faţa locului se afla poliţişti pentru lămurirea tuturor aspectelor”, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Cluj.

Mai multe detalii, pe realitateadecluj.net