FOTO EXPLICATIE: Baba Vanga, profeţia FINALĂ care dă fiori! Se va întâmpla în 2018

Ultimile profetii lasate de Baba Vanga, celebra clarvazatoare din Bulgaria, nu prevestesc vreo Apocalipsa prea curand, ci ani plini de evenimente, rasturnari de situatii si o reierarhizare a marilor puteri.

Vraci, clarvazatori, numerologi, astrologi: toti au incercat sa afle si sa-i avertizeze pe pamanteni asupra sfarsitului lumii, scrie jurnalul.ro.



Clarvazatoarea a prevazut vremuri grele pentru omenire, in anii urmatori:



2018-China va deveni noua putere mondiala



2023-Orbita Pamantului se va schimba usor



2025-Europa va fi pustiita



2028-Se va dezvolta o noua sursa de energie. Foametea nu va mai fi o problema



2033-Gheata de la Poli se va topi. Nivelul Oceanului Planetar va fi in continua crestere.



2046-Clonarea va fi foarte accesibila.



2076-Lumea va fi condusa din nou de comunisti.



2084-Va avea loc renasterea naturii.



2088-O noua boala va lovi planeta. Oamenii vor imbatrani in cateva secunde.



2097-Boala va fi vindecata.