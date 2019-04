Avocată celebră: "Să se grăbească Dragnea cu nunta, de luni nu mai garantăm pentru libertatea lui"

Ingrid Mocanu

Avocata Ingrid Mocanu i-a sugerat președintelui PSD, Liviu Dragnea, să se grăbească cu nunta deoarece ar putea fi condamnat oricând de luni încolo.

"Să se grăbească, să se ducă duminică - (n.r. să facă nunta), pentru că de luni încolo, noi, juriștii, nu mai garantăm pentru libertatea lui Liviu Dragnea. Luni sunt dezbaterile, e posibil să rămână în pronunțare, e posibil să fie amânată pronunțarea, pentru a se depune concluzii scrise. E posibil să fie și o amânare, însă din cauza presiunii uriașe pusă pe acest complet, e posibil să fie și un refuz al completului pentru o amânare și să nu fie o amânare până la pronunțarea soluției de către CCR. Completul dlui Dragnea este format din cele mai bune judecătoare de la ÎCCJ, din punctul meu de vedere, și este un test de rezistență la stres", a spus avocata Ingrid Mocanu, citată de DC News.

Liviu Dragnea i-a rugat vineri, la mitingul PSD de la Craiova, pe Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda să-i fie nași la căsătoria cu Irina Tănase:

"Am ținut să fie mitingul în Craiova datorită Olguței, stadionul l-am facut eu cu Olguța, pentru a mă vedea cu cei din Dolj, cel mai mult e că am încredere în Claudiu, e un tânăr care a investit, cred că la Bruxelles o să fie cel mai bun, un om care e patriot, are un merit, a convins-o pe Olguța să se mărite cu el, îi iubesc pe amândoi, să nu se supere Irina, dar dacă mă vor lăsa ăştia în pace şi o să fie ce o să fie, aici în fața oltenilor îi rog să ne fie nași", a a spus Liviu Dragnea la finalul mitingului de la Craiova.

Claudiu Manda a răspuns imediat invitației. „Îi spunem dlui președinte: grăbiți-vă (cu nunta – n.r.) că suntem de acord", a spus senatorul PSD.

Lui Liviu Dragnea i-au trecut ca prin farmec durerile de spate. Oaspete de seamă la nunta lui Claudiu Manda cu Lia Olguţa Vasilescu, Liviu Dragnea a invitat-o la dans pe mai tânăra sa iubită, Irina Tănase.

În urmă cu mai puţin de două săptămâni înaintea nunții de la Ișalnița, durerea de spate l-a împiedicat pe Liviu Dragnea să meargă la Înalta Curte. Trebuia să fie audiat în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia Socială din Teleorman.

Şeful PSD şi-a luat însă o scutire medicală pe care avocatul său a adus-o la Înalta Curte. La acea vreme, Codrin Ştefănescu, secretarul general al Partidului, anunţa că Dragnea ar avea dublă hernie de disc şi că medicii i-ar fi pus două branule. La nunta lui Claudiu Manda cu Lia Olguţa Vasilescu, şeful PSD n-a dat semne că ar mai avea dureri - lucru observat şi de adversarii săi