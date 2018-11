Autostrada Unirii, la vot

În timp ce Guvernul ia în considerare să renunţe la autostrada Târgu Mureş - Iaşi şi caută o rută alternativă, în Parlament este în curs de adoptare o lege specială pentru privind aprobarea acestei investiţii. Proiectul, intitulat ,, autostrada Unirii", va primi astăzi votul final al Camerei Deputaților, forul decizional în acest caz.

În luna mai 2017, deputatul Petru Movilă, susţinut de 77 de colegi parlamentari a depus o propunere de lege privind construcţia autostrăzii Iaşi – Tg. Mureş, respectiv Autostrada Unirii.

„Este poate cel mai important proiect de infrastructură de care are nevoie România la acest moment. Este un proiect promis de 10 ani, necesar pentru a scoate din sărăcie cea mai săracă zonă a României, cea mai săracă zonă din Uniunea Europeană. Am ales această soluţie pentru că este singurul mod în care noi, parlamentarii, putem efectiv decide pe acest proiect atât de important pentru noi şi am convingerea şi rugămintea că toţi cei care au semnat vor votaʺ, spune deputatul Movilă.

Autostrada Unirii va începe la graniţa României cu Republica Moldova printr-un nou pod peste râul Prut şi se termină printr-o conexiune cu autostrada A3 Braşov - Borş, în apropierea oraşului Târgu Mureş.