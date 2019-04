Au crezut că fac o farsă pe YouTube și toată lumea se distrează. Acum e un scandal monstru

Două vedete YouTube s-au gândit să le facă o farsă fanilor, prietenilor și familiei. Însă totul s-a întors împotriva lor. Farsa a fost însă una destul elaborată. Cei doi au împărțit totul în patru clipuri pe YouTube. Totul a inclus și-o călătorie în Las Vegas, ca lucrurile să fie cât se poate de reale. Iar familiile lor au crezut, dar deznodământul nu-i prea bun. Ce s-a întâmplat?

Doi adolescenți și vedete pe YouTube au stârnit un scandal uriaș după ce s-au prefăcut că s-au căsătorit în Las Vegas și după ce au anunțat o falsă sarcină.

Danielle Cohn, 15 ani, și iubitul ei Mikey Tua, 16 ani, au împreună 1,4 milioane de urmăritori pe conturile de social media. Ei s-au gândit să le facă o farsă și să anunțe că s-au căsătorit în celebrul oraș Las Vegas.

Într-un clip cei doi sparg un balon și în interiorul acestuia era un mesaj cum că Danielle este însărcinată și că vor avea o fată. Într-un alt clip, aceștia apar chiar că merg la un test cu ultrasunete.

O farsă pe YouTube, transformată într-un scandal uriaș pe internet

Gestul celor doi nu a fost primit prea bine, mai ales că majoritatea urmăritorilor celor doi sunt minori. "Am crezut că o să fie amuzant. Nu am crezut că o să ia o asemenea turnură", au spus cei doi într-un video publicat după ce farsa a avut loc. "Noi sperăm că v-am distrat și că noi înțelegem că avem o audiență tânără și că luăm în serios sexul și protecția și am făcut acest video doar pentru distracție".

Mulți au considerat că acest subiect nu este unul amuzant și că multe femei încearcă să rămână însărcinate, dar nu pot, fie din cauza infertilității sau din cauza pierderilor de sarcină. "O situație oribilă și nimeni nu ar trebui să râdă de asta. Ar trebui să vă fie rușine, la fel și adulților din jurul vostru", a scris o femeie pe Twitter.

"Noi ne facem farse tot timpul. Am vrut să vă facem și vouă o farsă (spectatorilor - n.r.) și părinților noștrii și chiar asta am făcut", au spus cei doi.

