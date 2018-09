Aterizare de urgență pe Otopeni. Pasager suspect de febră tifoidă. "Nu se transmite prin aer"

Aterizare de urgență pe Otopeni. Un avion care decolase din Istanbul (Turcia) a fost izolat la sol, marți seară, pe aeroportul ”Henri Coandă” din Otopeni deoarece un pasager este suspect de febră tifoidă, o boală infecțioasă.

În avionul care a efectuat o aterizare de urgență pe aeroportul din Otopeni se aflau peste 200 de pasageri. Toți au fost nevoiți să se supună protocolului medical după aterizare.

UPDATE. Secretarul de stat Raed Arafat, împreună cu ministrul Sănătății Sorina Pintea, s-au deplasat la Aeroportul Otopeni, unde au făcut o serie de precizări cu privire la cazul medical semnalat.

"Aeroanava a avut 194 de pasageri plus membri echipajului. S-a primit un telefon la 112 de la soția pacientului, care a transmis că a avut sau are febră tifoidă, că vine din Guineea și că e foarte slăbit. Aeroportul a aplicat o procedură de când era Ebola acum câțiva ani. Am avut un medic la bordul aeronavei care a consultat pacientul. Cei din aeronavă, echipajul nu știa nimic. S-a decis că pacientul nu pune pericol, pasagerii au fost lăsați să plece. S-a rezolvat foarte repede, putea să dureze ore", a spus Raed Arafat.

Pacientul era într-adevăr foarte slăbit, a precizat secretarul de stat, acesta a declarat că a fost tratat de febră tifoidă în urmă cu o lună sau două. Pacientul a fost dus la spitalul Victor Babeș.

"Necesită investigații medicale, de asta a fost dus la spital. Are în jur de 5- de ani.

Potrivit unor surse, călătorul suspect de această boală ar fi cetățean român.

Simptomele afecțiunii sunt creșterea treptată a febrei, dureri abdominale, constipație și bradicardie relativă (scăderea ratei pulsului); urmează starea tifică.

”Este vorba despre o aeronavă Turkish Airlines care are la bord un pasager cu simptome de febră tifoidă. Aeronava a fost izolată. Cei 290 de pasageri au rămas la bordul aeronavei. Cazul a fost preluat de Direcţia de Sănătate Publică. Aeronava a aterizat la ora 19:45 şi venea de la Istanbul”, au precizat reprezentanţi ai Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti, citați de agerpres.ro.