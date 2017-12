FOTO EXPLICATIE: Atenţie, turişti! Risc mare de avalanşă în Munţii Făgăraş

Este risc mare de producere a avalanselor in Muntii Fagaras, unde in ultimele 24 de ore a nins, iar stratul de zapada a crescut, masurand, luni, 122 de centimetri. Si in Bucegi riscul de avalansa este insemnat, potrivit meteorologilor.

Stratul de zapada a crescut cu 3-5 centimetri in zonele inalte si a scazut in zonele joase cu 3-6 centimetri, masurand 122 de centimetri la Balea-Lac, 103 centimetri la Varful Omu, 33 de centimetri la Sinaia, 17 centimetri la Fundata si 15 centimetri la Predeal.



In Muntii Fagaras, la altitudini de peste 1800 de metri este risc mare de producere a avalanselor. Ninsorile moderate din ultimele 48 de ore insotite de vant puternic din sector nord-vestic, mai ales la altitudini inalte, au generat numeroase placi de vant, in special pe versantii estici si sudici, astfel ca in profunzime, sunt prezente cristale fatetate, intercalate intre crustele mai vechi de gheata.



"Cresterea accentuata a temperaturilor insotita de insolatie, va umezi stratul de zapada la suprafata si va genera curgeri superficiale, care pot angrena cu usurinta si in mod spontan stratul de zapada preponderent pulver, intalnit in acest moment in primii 30-50 centimetri de la suprafata. O supraincarcare, chiar si slaba, a stratului (turisti schiori etc) va accentua riscul declansarii avalanselor de dimensiuni medii (si chiar mari in zonele in care sunt create acumulari mai importante), prin alunecarea zapezii putin consolidate din partea superioara a stratului peste straturile mai vechi", arata meteorologii.



In Munti Bucegi, la peste 1.800 de metri, riscul de producere a avalanselor este insemnat. La suprafata sunt formate placi de vant, mai ales pe versantii estici si sudici, iar in zonele mai joase, unde a fost depusa de vant, zapada pulver, de 30-50 de centimetri se va tasa si se vor forma legaturi slabe intre cristale, scrie ziare.com.