Atenţie! Nu este bine să mâncăm roşii cu castraveţi. Până acum nu s-au ştiut motivele

Salata cu roşii şi castraveţi este nelipsită de pe mesele noastre în zilele de vară. Cu toatea acestea, unii specialişti susţin că cele două legume nu ar trebui asociate la aceeaşi masă. Iată câteva motive pentru a evita combinaţia roşii-castraveţi:

1. Castraveţii sunt alimente alcaline, iar roşiile - acidifiante. Când le combinăm se formează săruri, care precipită şi nu pot fi digerate.

2. Castraveţii conţin ascorbinază - o enzima care distruge vitamina C. Este cunoscut faptul că roşiile sunt foarte bogate în vitamina C, aşa că consumând salată din aceste legume, organismul n-o va putea absorbi. şi astfel salată noastră devine inutilă.

3. Castraveţii combinaţi cu roşiile formează gaze în intestin, deoarece acestea au un proces diferit de digerare.

4. Îngreunează funcţionarea normală a ficatului.