Atenție, șoferi! Probleme GRAVE, iarna, la mașinile diesel

Soferii de automobile diesel incep sa regrete alegerea facuta, atunci cand vine frigul, pentru ca motoarele pe motorina sunt cele mai pretentioase la venirea iernii, iar acest lucru se manifesta in mai multe feluri, nu tocmai placute.

Pornire grea



Dieselul porneste ceva mai greu, atunci cand sunt sub zero grade. Mai ales daca vorbim de un automobil mai vechi, trecut de prima tinerete, și asta deoarece bujiile incandescente nu mai incalzesc bine camera de compresie si aprinderea nu se face. Trebuie ca soferul sa puna contactul de mai multe ori inainte sa dea la automat pana cand se atinge temperatura optima.



Oscileaza ralantiul



Dupa ce ai pornit motorul, daca e foarte frig, se intampla ca ralantiul sa oscileze. Adica motorul nu merge rotund, din acelasi motiv, ca aprinderea prin compresie nu se face complet. De obicei, asta se intampla cateva minute, pana incepe sa isi creasca temperatura cu cateva grade, dupa care ralantiul isi revine la normal.



Fum pe evacuare



Frigul mai are cateva efecte, printre care si fumul. Adica fum negru la pornire, atunci cand valva EGR e inghetata sau injectoarele sunt amortite si motorul consuma motorina. Majoritatea motoarelor diesel, cand e frig, scot fum pe evacuare la pornire, timp de cateva minute, pana cand incep sa functioneze in parametri, scrie ph-online.ro.