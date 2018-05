Atac electoral la Chișinău. Convorbirea lui Andrei Năstase cu mama lui, interceptată și publicată

Un nou atac asupra liderului Platformei Demnitatea și Adevăr, Andrei Năstase, înaintea alegerilor pentru primăria Chișinăului, de duminică. O interceptare telefonică dintre președintele Platformei DA și mama sa a fost făcută publică pe rețelele de socializare, dar și trimisă la mai multe instituții media prin email.

În înregistrare Andrei Năstase discuta prin telefon cu mama sa și o ruga să vină la un eveniment, pe care îl organiza la Chișinău, notează Unimedia.info.

Andrei Năstase spune că înregistrarea a fost trucată și au fost tăiate majoritatea frazelor și, în același timp, distorsionate.

„Așa cum am anticipat, spre sfârșitul campaniei electorale concurentul Plahotniuc-Dodon va umple spațiul public cu fel de fel de informații menite să mă discrediteze. Această pretinsă interceptare nu este nimic altceva decât un atac furibund aspra mea și a familiei mele. Cel mai dureros este că în asemenea hal fără de hal a fost lovită Mamă, și acest lucru nu se întâmplă pentru prima dată. Vorbesc cu Mama și familia mea ori de câte ori am timp, inclusiv la telefon, prin urmare nu pot spune în ce măsură ceea ce a publicat binomul imoral și toxic este trucat și falsificat, cum au fost inversate frazele și cuvintele. În fond, era vorba de venirea mamei la Chișinău pentru a fi programată la o operație la ochi și pentru a participa la lansarea candidaturii mele, știind bine că acest lucru îi face bine sufletului ei și sănătății. Atacul s-a produs de ISPAS, chiar în ziua în care tatăl meu ar fi împlinit 80 de ani, dacă nu pleca la ceruri când aveam vârsta de 3 ani. Acum când mă întrebați, mă aflu la un centru privat de oftalmologie împreună cu Mama pentru a i se face intervenția chirurgicală programată. Nu știu dacă are rost să mai întreb cum e posibil ca hienele să facă interceptări private, dintre copil și părinte, să dea în spațiul public date ocrotite de lege privind sănătatea persoanei.

Este halucinant. Asta însă mă face mai rezistent și mai încrezător în victorie.

Calific atacul imoral și criminal asupra mea și a familiei mele drept un atac asupra tuturor alegătorilor din Chișinău și suburbii, drept o tentativă de a-i minți și intoxică. Îmi iubesc Mama, îmi iubesc familia, îmi iubesc neamul. Și pentru asta voi face imposibilul ca toți corupții, criminalii și uzurpatorii să dea socoteală în fața legii și să ajungă la pușcărie”, a declarat Andrei Năstase pentru UNIMEDIA.

Serviciul de presă al Ministerului Afacerilor Interne a declarat că va veni ulterior cu o reacție în acest caz.

Vineri dimineață o statuie care îl imită rușinos pe liderul Platformei DA, Andrei Năstase, a apărut în centrul capitalei, vizavi de Primăria Chișinău.

Duminică, 20 mai, la Chișinău, dar și în cel mai mare oraș din nordul R.Moldova, la Bălți, vor avea loc alegeri locale anticipate. Scrutinul vine după ce primarul suspendat al Capitalei, liberalul Dorin Chirtoacă, cercetat într-un dosar de corupție, și-a anunțat demisia, iar primarul de Bălți, Renato Usatîi a declarat că renunță la funcție, acuzând actuala guvernare de presiuni.

Experții citați de RFI Romania vorbesc de o miză politică importantă, o miză parlamentară, întrucât în toamnă în R.Moldova vor avea loc alegeri legislative. 11 candidați luptă pentru fotoliul de edil al capitalei, iar la Bălți, 8 candidați își doresc să ajungă în fruntea Primăriei.