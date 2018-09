Astaldi: Nu am cerut insolvența, nu suntem în insolvență în România sau Italia (P)

Compania Astaldi anunță, într-un comunicat, că nu a cerut insolventa si nu se regaseste in stare de insolvență, nici in Italia, nici in Romania

”În legătură cu comunicatele din presa și din mass-media din 28 Septembrie 2018 se considera necesar a fi clarificate urmatoarele:

1) Societatea Astaldi nu a cerut insolventa si nu se regaseste in stare de insolvență, nici in Italia, nici in Romania;

2) Asa cum deja au fost informati atat clientii cat si asociatii nostri, operatiunea de consolidare a capitalului Astaldi bazata pe cresterea de capital si pe vânzarea activelor in concesiune a suferit o intarziere serioasa datorata amanarii vanzarii activelor aferente Concesiunii celui de-al treilea Pod peste Bosfor, urmare a evenimentelor politice si economico-finaciare care au afectat Turcia in cursul anului 2018. In fapt, vanzarea acestei activele era o conditie solicitata de catre sistemul bancar pentru a acorda sprijinul financiar aferent operatiunii de consolidare a patrimoniului.

Cele de mai sus au impus revizuirea planului global de consolidare a patrimoniului, iar Astaldi, ca solutie cea mai potrivita pentru a asigura operabilitatea societatii si protejarea intereselor proprii ale companiei, a tuturor nivelelor de ocupare a fortei de munca, a intereselor actionarilor, ale clientilor si ale creditorilor insisi, a hotarat sa prezinte cererea de “concordato preventivo concontinuità aziendale” in sensul legii italiene (art. 161, 6° co e 186-bis R.D. 267/1942), care prevede un acord cu creditorii care vizeaza restructurarea financiara a societatii pentru a preveni starea de insolventa si a asigura continuarea activitatii economice a societatii.

Societatea Astaldi considera ca o atare solutie este cea mai potrivita pentru a proteja continuitatii corporatiei, de permitere a continuarii derularii contractelor in curs si incredintarii de noi angajamente precum si de depasire in mod definitiv a tensiunilor financiare, realizand o consolidare adecvata economico–patrimoniala a societatii, chiar in interesul clientilor si creditorilor sai. Prin urmare Astaldi va continua sa desfasoare activitatile de constructie din cadrul proiectelor in care este angajata in Romania cu respectarea termenelor si a duratelor prevazute”, anunță un comunicat al Astaldi.