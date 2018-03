Aşa scoţi toate toxinele din corp, în doar 3 săptămâni

Eliminarea toxinelor din corp, detoxifierea organismului, are un rol foarte important în funcţionarea optimă a acestuia.

Mai precis, dacă sunt eliminate toxinele din corp, atunci organismul îşi va îmbunătăţi o serie de procese fundamentale sănătăţii.



Astfel, dacă toate toxinele sunt eliminate din corp, în primul rând digestia şi întregul aparat digestiv vor funcţiona mult mai bine. Acest lucru înseamnă că pericolul de îngrăşare va scădea simţitor. Mai mult decât atât, ficatul şi organele care se ocupă de sinteză vor fi mult mai revigorate şi îşi vor putea face treaba mult mai bine.



Aceşti factori vor duce pe deoparte la dispariţia stării permanente de oboseală şi totodată vor duce la o reducere a riscului apariţie unor boli, precum cancerul de colon.

Aşadar, iată cum scoţi toxinele din corp, în doar 3 săptămâni:



Prima săptămâna: Pe stomacul gol, consumă o lingură de făină din seminţe de in, amestecată cu 100 de mililitri de kefir şi bea 1 litru de apă rece. Repetă procesul ZILNIC.



A două săptămână: Consumă două linguri de făină din seminţe de in amestecate cu 100 de mililitri de kefir şi bea 1 litru de apă rece, în fiecare dimineaţă.



A treia săptămâna: se consumă câte 3 linguri de făină din seminţe de in în combinaţie cu 150 ml de kefir zilnic, după care se bea un litru de apă rece.

După acest tratament, organismul va fi eliminat absolut toate toxinele şi se va simţi vizibil revigorat şi mult mai sănătos.

Sursa: lyla.ro