Arestarea unui oligarh putred de bogat în Rusia dezvăluie o luptă dură la Kremlin. Putin nu iartă

Ziyavudin Magomedov și Vladimir Putin

Arestarea oligarhului rus Ziyavudin Magomedov, sâmbătă în Rusia, i-a surprins pe mulți, deoarece acesta era bine conectat la cercurile înalte ale puterii de la Moscova.

Ziyavudin Magomedov are o avere estimată de 1,4 miliarde de dolari și arestarea lui, sub acuzația de escrocherie, a venit pe neașteptate. Și asta pentru că Magomedov este un apropiat al lui Arkadi Dvorkovich, vicepremier și mâna dreaptă a premierului Dmitri Medvedev, scrie Financial Times.

”Înainte de arestarea lui Magomedov, scenariul cu Medvedev în funcția de premier în noul mandat al lui Vladimir Putin era cel mai probabil. Acum, șansele acestui scenariu scad semnificativ”, spune Igor Bunin, președintele unui think-tank rusesc.

Există și explicații alternative pentru arestarea oligarhului, și anume proiectele majore din construcții care au dat rateuri.

Unul dintre acestea ar fi un stadion din Kaliningrad, care ar trebui să fie gata până la începerea Cupei Mondiale din acestă vară. O persoană apropiată de Dvorkovich a oferit această teorie pentru Financial Times: ”Ziyavudin i-a obosit pe toți. A construit șosele - s-au prăbușit. A construit conducte - au avut scurgeri”.

Alți analiști au interpretat arestarea lui Magomedov ca un semn că Igor Sechin, șeful companiei petroliere de stat Rosneft, un personaj foarte influent, dorește funcția lui Medvedev.

Sechin s-a mai ciocnit de altfel cu Magomedov când Rosneft a vrut să cumpere, fără succes, 25% dintr-un port aflat în Novorossiysk, la Marea Neagră. Portul, deținut în proporție de 50% de o companie a lui Magomedov, este vital pentru exporturile petroliere ale Rusiei.

Un alt prieten al oligarhului crede că dimensiunea anchetei - poliția a percheziționat birourile companiilor lui Magomedov din 25 de provincii - arată că asaltul la adresa acestuia nu poate fi explicat doar de o simplă rivalitate economică.