Anunţ important de la BCR. Valoarea contractului se ridică la 500.000 de euro

Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) a semnat, marți, un parteneriat strategic pentru sprijinirea performanței sportive pe trei ani cu Banca Comercială Română, valoarea contractului ridicându-se la peste 500.000 de euro anual.

Președintele COSR, Mihai Covaliu, a declarat în cadrul unui eveniment organizat la sediul noului sponsor că prin acest parteneriat România va avea sportivi mai bine pregătiți pentru performanță, conform Agerpres.

"Nu a fost foarte greu să realizăm acest contract pentru că avem valori comune cu noul nostru partener oficial. Când două branduri de tradiție din România își dau mâna cred că toată lumea are de câștigat. Faptul că BCR se alătură Comitetului Olimpic și Sportiv Român denotă o încredere în potențialul nostru pentru Jocurile Olimpice, dar și pentru educația tinerelor generații. Sunt convins că prin acest parteneriat vom avea sportivi mai bine pregătiți, sportivi cu o mai mare încredere în performanțele pe care le pot obține. Pentru că având parteneri puternici lângă noi putem spera la performanțe mai bune", a spus Covaliu.

La rândul său, CEO al BCR, Sergiu Manea, a afirmat că asocierea are la bază încrederea în COSR și în sportivii români. "E important căror valori de atașezi. Pentru că se spune: 'cine se aseamănă se adună'. Iar eu am mare încredere în Comitetul Olimpic și Sportiv Român, am încredere în viitor. Performanța se clădește pe încredere. Contractul cu COSR este de peste jumătate de milion de euro pe an prin sponsorizare directă și programe conexe", a adăugat Manea.

Unul dintre programele pe care noul partener oficial s-a angajat să îl susțină este Samurai 2020, un proiect lansat de președintele Mihai Covaliu prin care COSR își propune să ofere asistență specială sportivilor cu potențial de a obține medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.