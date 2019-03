Anunţ bombă pentru ratele românilor, ROBOR se schimbă radical

Guvernul va opera modificări importante în OUG 114/2018, printr-o nouă ordonanţă, ce va fi adoptată săptămâna viitoare, a anunţat, vineri, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici. Una din cele mai importante modificări vizează modificarea metodei de calcul a ROBOR, în funcţie de tranzacţiile interbancare şi zilnice pe trimestrul anterior

Ministrul a afirmat că săptămâna viitoare actul normativ va fi modificat în Guvern, dar că se lucrează încă la document.

"După cum ştiţi, ieri am avut discuţii la Ministerul Finanţelor cu Asociaţia Română a Băncilor şi vom avea şi astăzi o discuţie pentru a discuta pe forma finală a textului de ordonanţă care să modifice OUG 114. Am avut discuţie, desigur, şi cu BNR, am trimis şi o informare la Banca Centrală Europeană, arătăm care sunt modificările pe care le aducem şi pregătim o ordonanţă de urgenţă care va fi aprobată săptămâna viitoare în Guvern. În principal, este vorba despre decuplarea ROBOR-ului de partea de taxă pe activele financiare. Acest ROBOR nou va fi calculat la tranzacţiile interbancare şi zilnice pe trimestrul anterior, e o medie aritmetică care se aplică pe trimestrul următor", a explicat Teodorovici.

Potrivit acestuia, aceste modificări ar urma să aibă ca efect scăderea ratelor.

"Intenţia noastră este de a duce mai jos costul finanţării românilor şi este clar că este o diferenţă între ROBOR-ul bazat pe cotaţii şi cel propus pe tranzacţii, cum este cel propus în proiectul de act normativ pe care discutăm şi anume o scădere, nu pot să spun cât, pentru că este o variaţie, ştiţi foarte bine, zilnică, este o medie aritmetică, dar clar se scade, acesta este scopul nostru final", a mai afirmat Teodorovici, la Bruxelles.