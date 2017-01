Anul 2017 este anul Cocoşului de Foc în zodiacul chinezesc. Ce înseamnă acest lucru

Anul Cocoşului de Foc, în care chinezii intră astăzi, va fi un an al siguranţei, în care vor avea succes cei care vor să se dezvolte, chinezii fiind convinşi că vor primi, în Anul Cocoşului, exact ceea ce merită.

Directorul Institutului Confucius din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, Song Shaofeng, a declarat că anul Cocoşului de Foc va fi anul echilibrului. „Este un an al echilibrului, un an al siguranţei. Anul Cocoşului de foc va fi un an pentru cei ce vor să se dezvolte. Înainte de a intra în noul an, am curăţat casele, am cumpărat haine noi, ne-am plătit datoriile, totul pentru un nou început, pentru noul an”, a declarat Song Shaofeng, directorul Institutului Confucius din Sibiu. potrivit Mediafax.

Anul Cocoşului de Foc începe în 28 ianuarie şi se va încheia în 15 februarie 2018.

Se spune că în acest an chinezii vor primi exact ceea ce merită atât din punct de vedere personal, cât şi profesional.

Conform mitologiei antice chineze, Zeiţa Nu Wa ar fi creat, după asemănarea Zeilor, omul, din lut, după ce Zeul Pangu a creat Natura. Despre zeiţa Nu Wa se mai spune că înainte să creeze omul, a creat, în prima zi, cocoşul, apoi câinii, următorii fiind porcii, iar în ziua a patra a creat caprele, pentru ca în ziua a cincea să creeze boii, iar în ziua a şasea, caii. Cocoşul a fost creat pentru ca fiinţele umane să cunoască timpul, câinele pentru companie şi pază, porcul şi capra pentru hrană, boul şi calul pentru a-l ajuta pe om la munca agricolă.