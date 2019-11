ANRE: Re-liberalizarea pieței energiei electrice, de la 1 ianuarie 2020

Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) NU mai stă la mâna Guvernului sau a Parlamentului pentru calendarul de liberalizare a pieței de electricitate. România trebuie să respecte termenul de 1 ianuarie 2020, când intră în vigoare regulamentul pieţei europene.Astfel că ANRE a anunțat că NU mai aşteaptă modificarea OUG 114 de Guvern sau Parlament și modifică un ordin pentru reducerea cantității de energie către furnizori de ultmă instanță.

ANRE anunță LIBERALIZAREA pieței de electricitate. OUG 114 NU poate fi modificată până la sfârșitul anului

„ANRE nu mai aşteaptă ca Parlamentul să legifereze calendarul de liberalizare a pieţei de energie electrică şi va modifica legislaţia secundară, astfel încât cantităţile alocate de producători pieţei reglementate să scadă treptat, iar, la 1 iulie 2021, piaţa să fie complet liberalizată”, a declarat, marţi, Zoltan Nagy-Bege, vicepreşedintele ANRE, citat de Agerpres.

„Cu investiţiile pe care le-am făcut în regenerabile, vom atinge ţintele pentru 2020, dar marele semn de întrebare este ce ne aşteaptă după. Planul Naţional de Energie şi Schimbări Climatice trebuie negociat până în decembrie. Însă de două luni nu mai avem un ministru cu care să avem discuţii constructive şi nici Parlamentul nu răspunde la semnalele pe care le dăm din iulie. În iulie s-au întâmplat două lucruri: avizul motivat de la Comisia Europeană pe gaze naturale şi publicarea în Jurnalul Oficial al UE al Regulamentului 943 şi Directivei 944", a spus Bege, în cadrul unei conferinţe de profil.

El a subliniat că ANRE a notificat comisiile de specialitate din Parlament că trebuie adoptate de urgenţă modificările la OUG 114, astfel încât noile calendare de liberalizare să fie legiferate.

„Am făcut o analiză, am trimis informări în Senat, în Camera Deputaţilor, în comisiile de specialitate, am atras atenţia că trebuie luate nişte decizii urgente, pentru a evita anumite efecte ale acestor acte normative. Au trecut patru luni şi lucrurile nu s-au schimbat cu absolut nimic. Împreună cu Ministerul Energiei, am avut negocieri cu Comisia Europeană şi am elaborat atât un proiect de ordonanţă de urgenţă, cât şi un proiect de lege, agreate cu Comisia Europeană. Sperăm ca acest Guvern care s-a instalat ieri va avea puterea să ia acele măsuri", a continuat oficialul ANRE.

Bege a arătat că măsurile trebuie luate până la finele anului şi nu mai este timp pentru procedura parlamentară, astfel că ANRE va modifica legislaţia secundară pentru a introduce calendarul nou de liberalizare agreat cu Comisia Europeană, potrivit căruia piaţa va fi complet dereglementată la 1 iulie 2021.

„Problema este că timpul ne presează foarte mult. Regulamentul 943 prevede foarte clar că este sarcina autorităţilor de reglementare să identifice şi să înlăture orice barieră pentru formarea preţurilor libere pe piaţa angro. În România, acest lucru este îngrădit prin OUG 114, astfel că trebuie să găsim soluţii până la finele anului", a precizat Bege.





OUG 114 NU mai poate fi modificată până la sfârșitul anului 2019. Modificarea Ordinului 10 ANRE pentru reducerea cantității de energie către furnizori de ultmă instanță

Potrivit ANRE, nu mai este posibilă modificarea OUG 114 până la finele anului, nici în Guvern, nici în Parlament.

„Putem modifica Ordinul 10 al ANRE. Am ajuns la concluzia că forma actuală a OUG 114 permite aprobarea calendarului de dereglementare. Vom veni cu o modificare a Ordinului 10, care prevede cum se alocă cantităţile de energie electrică de la producători către furnizorii de ultimă instanţă prin contracte reglementate. Săptămâna aceasta vom publica un proiect de ordin care prevede reducerea cantităţilor de energie către furnizorii de ultimă instanţă. Efectul schimbării legislaţiei secundare va fi exact cel despre care am mai relatat: de la 1 ianuarie, Furnizorii de Ultimă Instanţă vor primi de la producătorii reglementaţi 60% din cantităţile necesare pentru consumul populaţiei, de la 1 iulie 40%, iar de la 1 ianuarie 2021 20%, urmând ca la 1 aprilie 2021 piaţa să fie complet liberalizată, iar ANRE să nu mai avizeze nici preţurile finale pentru populaţie”, a declarat Zoltan Nagy-Bege, vicepreşedintele ANRE, citat de Agerpres.

Piața de electricitate va fi complet LIBERĂ de la 1 iulie 2021

El a adăugat că ANRE a prevăzut în proiectul de lege propus Parlamentului ca, la 1 iulie 2021, pe lângă liberalizarea pieţei angro, să fie liberalizată şi piaţa cu amănuntul, la consumatorii casnici.

"Este un lucru foarte important, pentru că păstrând preţurile reglementate la retail nu va exista niciodată o concurenţă curată în piaţă. Speranţa mea este ca, la 1 iulie 2021, să avem o piaţă de energie electrică complet liberă, pe retail şi angro, şi, până atunci, să putem pregăti pieţele sa fie suficient de mature ca să nu mai existe nicio problemă", a conchis Bege.

După ce liberalizarea piețelor de energie și gaze naturale va deveni efectivă, în anul 2021, va fi liberalizat complet inclusiv prețul la consumatorul final, fără ca ANRE să îl mai avizeze.

ANRE va mai aviza doar prețul pentru furnizare de ultimă instanță în caz de insolvență sau faliment al furnizorului, pentru clienții care sunt preluați de alți furnizori în acest fel.

OUG 114. Piața de energie electrică a fost liberalizată complet în anul 2018, singurul an în care a funcționat în acest fel, în condiițiile în care la finalul anului a fost emisă OUG 114, care a re-reglementat piața. Chiar și-n anul trecut a fost piață 100% liberă doar pentru producători, pentru că, în final, prețul plătit de consumatorul casnic furnizorului era avizat de ANRE.

România trebuie să rezolve aceste probleme în termenul acordat de Comisia Europeană, adică 26 decembrie 2019, daca nu, dosarul de infringement va ajunge la Curtea Europeană de Justiţie.