Angela Merkel, surprinsă tremurând puternic pentru a treia oară în mai puțin de o lună

Totul s-a petrecut la ceremonia oficială dedicată premierului finlandez Antti Rinne, cei doi primind onorul militar.

Ulterior, la conferința de presă comună, Merkel a zâmbit și a spus că este bine. ”Sunt bine. Nu trebuie să vă faceți griji pentru mine”, a spus cancelarul, citată de Reuters. Merkel a completat că are convingerea că este aptă de muncă.

Primul incident de acest gen s-a petrecut pe 18 iunie, la primirea oficială a președintelui Ucrainei Volodimir Zelenski.

Merkel, în vârstă de 64 de ani, nu are un istoric medical, însă aceste episoade au ridicat mari semne de întrebare pentru presa germană.

Purtătorul de cuvânt a negat de fiecare dată că ar fi ceva în neregulă cu cancelarul Germaniei. Deși prima oară a invocat o simplă deshidratare, la al doilea episod care s-a consumat tot în cadrul unui evenimet oficial, Merkel a refuzat paharul cu apă care i s-a oferit.

WATCH: German Chancellor seen shaking for third time in less than a month...



It’s yet again really uncomfortable to watch but can everything still just been “fine”? pic.twitter.com/tuHSUzl3bT