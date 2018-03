Florin Călinescu, mesaj răscolitor despre Andrei Gheorghe: "Un destin aparte"

Andrei Gheorghe a murit

Andrei Gheorghe a murit. Jurnalistul Andrei Gheorghe s-a stins în mod surprinzător la vârsta de 56 de ani. A fost descoperit fără viaţă de un îngrijitor la ora 22,15, care a apelat la 112.

Andrei Gheorghe a murit la vârsta de 56 de ani. Omul de televiziune Florin Călinescu a reacționat în fața acestei tragedii.

Andrei Gheorghe a murit "E o viață pe care el și-a trăit-o așa cum a dorit-o. Căutam oameni pentru PRO TV, am avut o discuție cu Adrian Sîrbu. Și-a păstrat unicitatea și ingenuitatea. O voce aparte, un destin aparte, o asumare totală și brută a ceea ce dorit el să facă, un om de cultură, un om învățat, ascunzându-și timiditatea sub această platoșă a îndrăznelii continue. Am avut destule discuții în contradictoriu din care se nășteau idei. Chiar dacă vedeai în ochii lui că este de acord, forța contrariile. Și-a asumat asta", a declarat Florin Călinescu, la Antena 3.

A murit Andrei Gheorghe. Jurnalistul a fost găsit fără suflare în locuința sa. În prezent nu se cunoaște cauza decesului.

Andrei Gheorghe s-a năsut în Rusia în 1962. Mama sa este rusoaică, iar tatăl său român.

La începutul anilor '90, Andrei Gheorghe a fost reporter și realizator de emisiuni de radio, urmând ca mai târziu, în anii 2000, să prezinte o serie de emisiuni la televiziuni precum ProTV și Antena 1, unde a lucrat apoi și ca director de programe, respectiv consilier pe probleme de Marketing.

Andrei Gheorghe n-a stat departe nici de cinematografie sau muzică, având un rol minor în filmul "Tinerețe fără tinerețe", regizat de lui Francis Ford Coppola și colaborând cu formația Paraziții pentru albumul "Irefutabil".

La Realitatea TV, Andrei Gheorghe a realizat emisiunile "Politica, frate!" și "Am o știre pentru tine!".