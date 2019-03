Andrei Caramitru, fiul celebrului Ion Caramitru, a fost implicat în mai multe scandaluri

A intrat în lumea politică de doar două luni, dar ține deja primele pagini ale ziarelor. Este vorba despre Andrei Caramitru, consilierul președintelui USR, Dan Barna. Ultima dată a acuzat presa care critică Executivul că a primit ordin să nu mai promoveze activitatea PLUS-USR. De departe, publicul larg îl cunoaște din momentul în care și-a cumpărat o vilă de 3 milioane de euro în centrul Capitalei, dar și după ce o firmă apropiată lui a câștigat, așa cum au scris ziarele, un contract cu Teatrul Național, condus de tatăl său.

Andrei Dragoș Caramitru este fiul cel mare al celebrului actor Ion Caramitru. Istoria sa recentă începe din momentul în care a finalizat studiile la Universitatea Internațională din Geneva.

Din acel moment, pare că soarele n-a încetat să mai strălucească pe strada lui. A început să muncească în domeniul consultanței managementului. McKinsey şi Boston Consulting Group sunt doar două dintre firmele cunoscute care apar în CV-ul său.

S-a remarcat însă, în 2013, când a cumpărat o vilă de patrimoniu din inima Bucureștiului, întinsă pe mai bine de 1.000 de metri pătrați, pentru trei milioane de euro. De unde a avut atâția bani? Documentele care atestă tranzacția arată ”venituri din surse proprii”.

”Am avut trei contracte în viața mea, ca angajat. Veți vedea că am primit bani doar din aceste contracte (UBS, McKinsey, BCG) și că toate taxele au fost plătite. (...) Am o casa în care stau pe care am cumpărat-o din economii și un credit” a fost reacția lui Andrei Caramitru.

De restul banilor, Andrei Caramitru a făcut rost printr-un credit bancar luat chiar în ziua parafării actelor. Ca și cum n-ar fi îndeajuns, la acel moment Ministerul Culturii și Direcţia de Cultură din cadrul Primăriei Capitalei nu și-au exercitat, legal, dreptul de preempţiune. Ca o coincidență, tatăl lui Andrei este celebrul actor Ion Caramitru, manager al Teatrului Național din 2005. Adică, o instituție care se află chiar în subordinea... Ministerului Culturii.

De departe, scandalul care a atras cel mai mult atenția este legat de un contract pentru vânzarea biletelor atribuit, în 2015, de Teatrul Național societății My Stage Ticketing SRL. Presa a scris la vremea aceea că societatea era deținută de Pericle Andrei Negescu, fiul asociatului lui Andrei Caramitru în firma P & P Company LTD.

Caramitru Jr. neagă acuzațiile: ”Firmele la care am lucrat nu au avut niciun contract cu statul. Nu am acțiuni sau interes economic decât în firma mea din Olanda- R&D, care nu deține participări în alte firme și nu are activitate cu nicio multinațională sau statul. Dacă vreți sa îl atacați pe tatăl meu - puteți să cereți raportul ANI (la care au muncit luni de zile) și în care nu au găsit NIMIC pentru că nu exista nimic”.

La începutul acestui an, Andrei Caramitru s-a înscris în USR și a anunțat că va scrie programul de guvernare al partidului. Anunțul a venit după promisiunea că va face tot ce va putea pentru a pedepsi PSD: ”De ce nu am da și noi OUG, în prima zi de guvernare, care să anuleze tot ce ați făcut voi și să vă și arunce în pușcărie pe toți?”.

După ce a criticat partidele, strategul USR a luat și presa la rost. Susține că "sunt echipe întregi care au primit ordin să facă “dosare” de distrugere mediatică a tuturor din opoziție. Le aruncă deja sau încep să le pregătească pentru campanie”.

Și chiar face amenințări: ”Am echipe foarte bune de avocați care o să vă dea în judecată imediat”.

Poate domnului Andrei Caramitru, în calitate de persoană publică, nu-i plac întrebările deloc „publice”.

.