Andrei Caramitru: "Cum grijania voastră băgați oameni în dube?"

Andrei Caramitru a postat, din nou, pe Facebook, mesaje dure, de data aceasta la adresa reprezentanților Jadarmeriei.

Mai mulți protestatari care îl așteptau pe Liviu Dragnea la Topoloveni, în județul Argeș, au fost ridicați de jandarmi și duși la Poliție pentru legitimare. În total este vorba despre 10 persoane. La aflarea acestei știri Andrei Caramitru a avut o reacție rapidă pe pagina sa de Facebook în care și-a arătat indignarea față de acțiunea Jandarmeriei.

„Nemernicilor. Cum grijania voastră băgați oameni care nu au făcut nimic in dube ca sa nu audă Dragnea ce au oamenii de spus? Intr-o țara din UE, cu Constituție care garantează dreptul la opinie? Cum?

Oamenii ăștia sunt acum reținuți la Poliția Topoloveni. Inclusiv un corespondent media !

O sa votam toți masiv pe 26 Mai. Vom destructura total și Jandarmeria și PSD-ul, ca sa știți, aplicând legile țării asteia și ale Europei. Multi dintre voi in o sa ajungeți in pușcărie - ceilalți o sa fugiți mâncând pământul in străinătate ca nimeni nu vă va mai accepta aici. O sa spălați WC-uri, in cel mai bun caz, dacă aveți noroc. Faceți-va naibii bagajele înainte sa vină tornada peste voi. Vine una așa de mare cum nici nu vă puteți imagina !!!!!”, a precizat Andrei Caramitru (USR) pe pagina sa de Facebook.

Liviu Dragnea a participat vineri la o acțiune organizată de Primăria Topoloveni la Casa de Cultură aflată în centrul localității.