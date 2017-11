Andreea Raicu Velvet Touch – 5 rochii superbe de catifea. Ce preturi au

Magazinul online shop.andreearaicu.ro are o multime de oferte interesante pentru diferite rochii, printre care si modele de rochii de catifea.

Shop.andreearaicu.ro – Colectia completa cu haine si rochii de catifea poate fi consultata la URMATORUL LINK.

Hainele de catifea sunt din nou la moda, mai ales daca au un croi special si un design inedit, asa cum sunt cele din colectia Andreei Raicu. Am selectat si noi 5 dintre cele mai interesante rochii si vi le prezentam mai jos.

Andreea Raicu rochii – Salopeta de seara din catifea

Salopeta de seara din catifea este o alternativa foarte buna pentru rochiile de seara. Salopeta este eleganta dar si comoda in acelasi timp, iar catifeaua este materialul vedeta in continuare, printre tendintele din acest sezon. Pretul salopetei din imagine poate fi gasit AICI.

Andreea Raicu rochii – Rochie cocktail din catifea

Rochia cocktail din catifea este ideala daca vrei sa iesi din tipare. Materialul evidentiaza armonios silueta iar decolteul in V adauga o nota de rafinament look-ului. Tinuta este perfecta pentru o cina romantica. Pretul rochiei il gasiti AICI.

Andreea Raicu rochii – Rochie scurta din catifea

O rochie scurta din catifea este perfecta pentru o tinuta relaxata de seara sau pentru un eveniment special. Modelul din imagine are buzunarele si croiul lejere si o transforma intr-o optiune casual, in functie de accesorizare. Pretul rochiei este AICI.

Andreea Raicu rochii – Rochie lunga de catifea

La orice eveniment special poti sa alegi o rochie lunga din catifea. Croiul ei petrecut formeaza un decolteu interesant, iar crapatura lasa la vedere picioarele atunci cand esti in miscare. Pentru oferta la rochia din imagine, pretul poate fi gasit AICI.

Andreea Raicu rochii – Body din catifea

Un body din catifea este piesa must have a acestui sezon. Modelul din catifea e usor elasticizat si iti va oferi confortul de care ai nevoie, in timp ce te va face sa arati sexy si seducatoare. Pretul acestui body il gasesti la URMATORUL LINK.