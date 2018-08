O mare campioană rupe tăcerea: "Nu se mai poate"

Andreea Raducan

Andreea Răducan, preşedintele Federaţiei Române de Gimnastică, a vorbit pentru Realitatea TV despre faptul că angajaţii Ministerului Tineretului şi Sportului sunt în grevă generală

Andreea Răducan a comentat faptul că salariaţii din unităţile subordonate Ministerului Tineretului şi Sportului și cluburile sportive municipale sunt în grevă generală, până când se vor rezolva problemele legate de inechităţile salariale.

"Trebuie sa marturisesc faptul ca, atunci cand am preluat Federatia Romana de Gimnastica, unul dintre lucrurile care mi s-au parut de neinteles a fost lipsa de unitate a Federatiilor. Fiecare a incercat sa se descurce singura, insa pe termen lung aceste lucruri nu vor functiona.

M-a mirat complet modul in care oamenii din Federatie au fost remuneratii. Cand oferi 1300-1400 de lei, nu poti sa ii ceri omului sa faca performanta.

Eu sunt neremunerata, dar, cand cer performanta oamenilor din Federatie, este si datoria mea de a ii remunera corespunzator. Lipsa de fonduri este peste tot, noi nu ne dorim scandal, noi ne dorim doar ca oamenii care ne conduc sa isi intoarca privirea catre sport, asta in conditiile in care cer de la noi, iar noi cerem de la sportivii nostri performanta.

Ne am intors de la Europenele de Gimnastica de la Glasgow si tanjim dupa modul cum fac cei din alte tari deplasarea, dupa staful lor medical, echipamente, tot. Cred ca si noi, romanii, meritam sa avem conditiile necesare pentru a ne face datoria in mod cuivilizat.

Nu cere nimeni mii de euro salariu sau conditii ce nu a mai vazut planeta, ci pur si simplu un mod de lucru civilizat si cred ca avem acest drept. Cred ca a fost o problema si de legi care nu au functionat cum trebuie, nu s-au aplicat cum trebuie.

Eu, ca un novice in functie, mi-am dorit, pe langa idei, sa ma pot consulta cu oameni care sa isi aduca aportul in a construi programe si proiecte si nu am primit acest sprijin. Asta nu inseamna ca dezarmez, dar cred ca acesta este momentul in care trebuie sa fim uniti, sa facem echipa", a explicat Andreea Răducan, campioană olimpică şi mondială la gimnastică, la Realitatea TV.