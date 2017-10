Andreea Cosma, dezvăluiri cutremurătoare despre procurorul "Portocală". Calvarul prin care a trecut

Deputata Andreea Cosma a făcut mărturisiri cutremurătoare despre procurorul "Portocală". Din cauza acestuia, a pierdut şi o sarcină.

"M-am cunoscut cu procurorul Negulescu când a venit, alături de alte persoane, la biroul meu notarial. Apoi, prin interpuși, mi-a cerut să ieșim la o cafea. Am întrebat dacă e căsătorit, pentru că nu mă interesează la un bărbat cum arată, și l-am refuzat, când am aflat că e însurat. A făcut percheziții la mine acasă și la birou. Au ridicat un seif, acte, au scos și parchetul ca să găsească bani. Au cotrobăit în sertare, au găsit lucruri și obiecte intime. Au luat poze intime cu mine, cu fostul soț. A fost un moment foarte neplăcut. Am pierdut un copil din cauza procurorului Mircea Negulescu", a declarat Andreea Cosma, scrie stiripesurse.ro.

Deputata Andreea Cosma a povestit prin ce calvar a trecur şi a făcut publice mesajele pe care procurorul Mircea Negulescu i le trimitea frecvent.

Procurorul îi făcea avansuri în contextul în care instrumenta două dosare în care era anchetată chiar ea dar și tatăl acesteia, Mircea Cosma. Prima întâlnire a avut loc chiar la cimitir, iar a doua într-o pădure.

"Obiectivul lui era să aibă o relație cu mine, să obțină niște favoruri de la mine. Îmi facea avansuri sexuale. El s-a răzbunat pentru că eu nu i-am dat atenție, a început acest dosar penal să îmi arate cât de puternic e. Eu nu aveam niciun cuvânt de spus.

M-am gândit să mențin acea relație de prietenie ca să pot să supraviețuiesc și măcar să nu-mi facă alte dosare. Oricum, lua Xanax. Timp de trei luni, îmi transmitea prin avocați că o să fiu arestată. Probabil s-a răzbunat că nu am acceptat avansurile. (...) S-a ajuns la discuția, hai la mare, hai la munte. I-am spus că e căsătorit și nu pot să am o relație cu el. A crezut că nu vreau, pentru că e gras. S-a dus și și-a făcut operație de micșorare de stomac. Nu aș fi putut să mă culc cu el pentru că el mi-a distrus tot, măcar demnitatea să nu mi-o distrugă. Probabil că, dacă cedam avansurilor, nu aveam dosar”, a susținut Andreea Cosma, scrie stiripesurse.ro