Andra Măruță înainte să fie celebră. "Nu aveam bani de haine"

Andra este una dintre cele mai apreciate artiste din România, însă înainte de a fi celebră, ea a recunoscut că nu avea bani de haine.

“De unde bani? Chiar la început, nu pot să spun că am colaborat cu cineva. Dar apoi am avut mai multe colaborări cu diferiți stiliști, designeri. Cred că după foarte mult timp reușesti să găsești un adevărat om cu care să te înțelegi în ceea ce privește styling-ul. Eu, iată, am găsit abia în al zecelea an de carieră,” a povestit Andra, pentru perfecte.ro.

Andra a început apoi să facă shopping din străinătate, însă își alegea mai mult costumele de scenă.

“În prima vacanță alături de Cătălin am făcut shopping în străinătate. Eram destul de stresată și căutam mai mult haine de scenă. Acum cred că cel mai bine este să îți faci, pentru că se potrivesc perfect cu formele corpului tău și, în plus, nu riști să fii îmbrăcată la fel cu încă zece persoane,” spune artista.