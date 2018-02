Ana Baniciu, prima reacţie după ce s-a aflat de Smiley. Răspunsul pentru Gina Pistol

Ana Baniciu. Când toate lumea credea că Smiley și Gina și-au găsit în sfârșit liniștea, unul în brațele celuilalt, a apărut informația că artistul nu a fost cuminte. Cel puțin nu la începutul relației cu Gina.

Ana Baniciu. Potrivit informațiilor din presă, Smiley ar fi jucat la două capete. Acesta se întreținea Ana Baniciu, în timp ce abia începuse o relație cu Gina Pistol.

La scurt timp de la aflarea veștii, Gina a postat un mesaj controversat: "Nu fi o persoană de c**** azi".

Ana Baniciu. Imediat după a venit și răspunsul Anei Baniciu, însoțit de o fotografie sexy. "Nu-mi pasă", a scris Ana alături de imaginea cu pricina, conform wowbiz.ro.

Ana Baniciu. Smiley și Gina Pistol au o relație de la jumătatea anului 2017.

Gina Pistol a oferit primele declaraţii, în urmă cu o săptămână, despre relaţia cu Smiley. Iubita cântăreţului este conştientă de calităţile sale şi s-a săturat până peste cap de compătimirea oamenilor.

"M-am educat singură. Sunt la un nivel în care nu mai am gelozii şi posesivitate. Omul de lângă mine are libertatea să facă ce vrea, atât timp cât o face cum trebuie. Sunt foarte bine în această relaţie. Mă deranjează când oamenii mă compătimesc şi îmi spun: "Săraca de Gina". Nu sunt o femeie oarecare, totuşi. Sunt o femeie mişto, independentă şi muncesc. (...) O să mă mărit când o să simt, cu cine o să vreau, când o să vrea Dumnezeu. Nu am înşelat niciodată, deoarece nu ştiu să mint", a susţinut Gina Pistol, potrivit one.ro.