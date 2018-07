Ambasadoarea Franței, mesaj ferm: Susținem independența justiției în România

Ambasadoarea Frantei și Iohannis

FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Ambasada Franței organizează, sâmbătă, o recepție cu prilejul zilei naționale la care participă șeful statului, Klaus Iohannis, dar și Laura Codruța Kovesi sau procurorul general Augustin Lazăr. La fel cum a procedat și de ziua SUA, Liviu Dragnea nu participă nici la acest eveniment.

Ambasadoarea Franței la București, Michèle Ramis, a transmis un mesaj amplu cu ocazia Zilei naționale, în care nu a ezitat să includă și unparagraf cu referire la independența justiției și respectarea statului de drept în țara noastră.

În contextul în care Franța susține România la preluarea președinției UE de la 1 ianuarie 2019, ambasadoarea Michèle Ramis amintește de valorile comune pe care le încurajează în relația cu România: statul de drept și independența justiției:

"Suntem și rămânem alături de România, domnule Președinte, pentru a ajuta la succesul acestei președinții, în direcția unei Europe a convergenței, protectoare, mai puternică în lume și bazată pe valori comune, după cum arată cele patru priorități ale Președinției Române.

Aceste valori comune reprezentă fundamentul unității europene, iar în relațiile noastre cu România, precum și cu ceilalți parteneri, încurajăm toate eforturile ce vizează păstrarea și apărarea acestor valori, printre care statul de drept și independența justiției ocupă un loc central", a declarat oficialul francez.

Mesajul ambasadorului vine în contextul în care Comisia de la Veneţia a criticat dur modificările aduse de PSD – ALDE la legile justiției într-un raport preliminar publicat vineri.

Anumite aspecte din pachetul legislativ subminează independența judecătorilor și procurorilor, spun specialiștii internaționali în drept constituțional.

Michèle Ramis a lăudat, de asemenea, poporul român pentrurezistența în fața euroscepticismului:

"Salut spiritul european al poporului român, deoarece a știut să reziste naționalismului și euroscepticismului care, din păcate, se dezvoltă pe continent", a mai spus ambasadoarea.

Ziua naţională a Franţei celebrează două evenimente majore: începutul Revoluţiei Franceze şi Sărbătoarea Federaţiei.

Preşedintele Klaus Iohannis a participat, sâmbătă, la Ambasada Franţei, la recepţia de 14 iulie, Ziua Franţei, la ceremonie fiind prezenţi şi procurorul general, Augustin Lazăr, ambasadorul SUA la Bucureşti, Hans Klemm, precum şi fosta şefă a DNA, Laura Codruţa Kovesi.

La eveniment mai participă ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, fostul premier Adrian Năstase, liderul PNL, Ludovic Orban, dar şi fostul ministru de Externe Mircea Geoană. De asemenea, sunt prezenţi şi mai mulţi ambasadori, printre care cel al Statelor Unite ale Americii.

Redăm mai jos mesajul Ambasadoarei Franței la București, Michèle Ramis

"Vă urez „bine ați venit" la Reședința Franței, la această Sărbătoare Națională a Franței, ce comemorează căderea Bastiliei și Revoluția Franceză de la 1789.

Adresez mulțumiri deosebite Președintelui României, domnului Klaus Iohannis, pentru prezența Domniei Sale la această sărbătoare. Este o mare onoare pentru noi și un semn tangibil al forței relației franco-române.

În cursul primului meu an de mandat în România, am călătorit mult prin țară și am putut constata peste tot atașamentul românilor pentru Franța și prietenia care leagă națiunile noastre.

Această prietenie este, întâi de toate, rodul istoriei. Franța a fost mereu alături de România în marile etape ale istoriei sale: în 1878, la emanciparea națiunii române cu sprijinul lui Napoleon al 3-lea și câștigarea independenței țării; în 1 decembrie 1918, la formarea statului român modern, cu misiunea generalului Berthelot care a sprijinit armata română. Evenimentele de celebrare centenarului vor constitui ocazia de a aminti cu forță acest lucru, și de aceea am dorit să înscriu în acest an Ziua Națională sub semnul acestei comemorări. Puteți astfel descoperi în grădina ambasadei o expoziție pe tema „Francezi și Români în Primul Război Mondial", consacrată marilor actori și marilor momente ale acestor evenimente.

Iar cu ocazia centenarului Armistițiului de la sfârșitul Primului Război Mondial, Președintele Republicii Franceze a invitat pe 11 noiembrie 2018 la Paris o sută de șefi de stat și de guvern, pentru a ne aminti și a construi împreună un viitor care să nu semene cu acea perioadă interbelică, când statele au lăsat guvernanța mondială să slăbească, frontierele să se închidă, egoismul să prevaleze, în beneficiul regimurilor războinice. Ca răspuns la creșterea tensiunilor în lumea contemporană, Președintele Macron va lansa Forumul de Pace de la Paris, o reuniune anuală dedicată proiectelor, ideilor și inițiativelor apte să contribuie în mod efectiv la o mai bună cooperare internațională cu privire la marile provocări globale, la o globalizare mai justă și mai echitabilă și la un sistem multilateral mai eficient. State, organizații internaționale, colectivități locale, aleși, ONG, fundații, întreprinderi, grupuri religioase, experți vor veni să dezbată și își promoveze proiectele. Îi invit, la rândul meu, pe toți cei care împărtășesc aceste obiective și au un proiect de guvernanță să-l propună pentru Forumul de Pace de la Paris.

Dar să revenim la prietenia și la afinitățile dintre popoarele francez și român, care se sprijină și pe apropierea dintre limbile noastre și pe locul limbii franceze în România, stat membru important al Organizației Internaționale a Francofoniei. Această intimitate se datorează și contribuției inestimabile a foarte numeroșilor artiști, gânditori și personalități românești care au cizelat cultura franceză. Nu-i voi aminti aici decât pe cei mai iluștri dintre ei, Enescu, Cioran, Eliade, Brâncuși, Ionesco sau Anna de Noailles, al cărei nume îl poartă cu mândrie Liceul Francez din București.

În cadrul mandatului încredințat de Președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, mă străduiesc, cu energie și convingere, să duc mai departe această relație franco-română. Vizita Președintelui Republicii Franceze la București, pe 24 august 2017, una dintre primele sale deplasări într-o țară membră a Uniunii Europene, a dat un nou impuls relației noastre.

Parteneriatul strategic din 2008 reprezintă cadrul politic al relației noastre. Anul acesta îi sărbătorim cea de-a zecea aniversare și-i vom fixa noi obiective concrete și ambițioase într-o largă paletă de domenii.

Lunile următoare vor constitui un moment prielnic pentru relația franco-română, deoarece Sezonul Franța-România se va deschide odată cu vizita dumneavoastră la Paris, domnule Președinte, de la sfârșitul lunii noiembrie, și se va încheia chiar în acest loc, cu ocazia sărbătoririi zilei noastre naționale. Acest Sezon ne va permite să ne facem cunoscuți artiștii și creația lor, fiecare țară în cealaltă, dar și să intensificăm dialogul politic și să consolidăm oportunitățile economice. El ne va permite să contribuim la construirea unei Europe a culturii, o cauză de suflet a Președintelui Emmanuel Macron, precum și să subliniem atașamentul pentru o Europă puternică, democratică și implicată pentru pace.

Într-adevăr, țările noastre acționează umăr la umăr pentru a construi o Europă capabilă să facă față unor noi provocări. Președintele Macron est promotorul unui proiect ambițios ce urmărește să-i facă pe cetățenii noștri să redevină „fermecați" de ideea europeană, în aceste vremuri tulburi în care Uniunea Europeană este supusă unor factori de criză interni și externi. Or, avem nevoie de o Europă care protejează cetățenii și este capabilă să răspundă acestor provocări.

Vedem în România un partener de prim plan pentru a duce mai departe acest proiect. Salut spiritul european al poporului român, deoarece a știut să reziste naționalismului și euroscepticismului care, din păcate, se dezvoltă pe continent. Și salut, de asemenea, munca noastră comună cu autoritățile române pentru a face să avanseze Europa în fiecare zi, fie că vorbim despre consultările europene sau de progrese marcante, precum revizuirea regimului lucrătorilor detașați.

Președinția Română a Consiliului Uniunii Europene, în primul semestru 2019, va avea de condus dezbateri importante (negocierea cadrului financiar multianual, finalizarea negocierii privitoare la ieșirea Regatului Unit, chiar înainte de alegerile europarlamentare...). Ea va oferi României posibilitatea de a contribui la discuția privitoare la viitorul Europei, în cadrul căreia summitul de la Sibiu va constitui o etapă crucială.

Suntem și rămânem alături de România, domnule Președinte, pentru a ajuta la succesul acestei președinții, în direcția unei Europe a convergenței, protectoare, mai puternică în lume și bazată pe valori comune, după cum arată cele patru priorități ale Președinției Române.

Aceste valori comune reprezentă fundamentul unității europene, iar în relațiile noastre cu România, precum și cu ceilalți parteneri, încurajăm toate eforturile ce vizează păstrarea și apărarea acestor valori, printre care statul de drept și independența justiției ocupă un loc central.

Avem, de asemenea, nevoie de o Europă care își protejează eficient cetățenii și care să fie puternică în lume, iar în acest sens consolidarea apărării europene este o necesitate. Într-o lume cu evoluții incerte, trebuie să ne luăm propria noastră securitate în propriile mâini. Mă bucur că România este și ea convinsă de nevoia de a dezvolta cooperări europene în domeniul apărării, în complementaritate cu NATO.

Ultimul pilon esențial al relației franco-române pe care doresc să-l subliniez este parteneriatul economic și industrial.

Acest parteneriat este solid: schimburile noastre comerciale s-au dublat în 10 ani. Franța este cel de-al treilea client al României, și cel de-al 4-lea furnizor al său. În România, sunt active aproape 2 400 de firme franceze, făcând astfel din Franța cel de-al 5-lea investitor străin din România.

Adresez mulțumiri companiilor, ale căror nume le puteți vedea pe ecrane, care au sprijinit cu generozitate această sărbătoare, permițând astfel să-i conferim întreaga vizibilitate pe care o merită.

Domnule Președinte, România are una din cele mai dinamice economii din Uniunea Europeană. Întreprinderile noastre cred în potențialul său. Ele au nevoie, în mod natural, de un mediu stabil și previzibil pentru a continua să investească și să creeze locuri de muncă.

Diferiții actori ai comerțului exterior francez – consilieri de comerț exterior, camera de comerț, industrie și agricultură franceză în România, cluburile francofone de afaceri din provincie –, cooperează în bună înțelegere pentru a face parteneriatul economic franco-române să se dezvolte, pe baza unei relații de încredere reciprocă.

Atractivitatea pieței românești contribuie la creșterea acestei comunități franceze din România, ale cărei dinamism și angajament le apreciez prin reprezentanții săi aleși și numeroasele asociații pe care le salut aici.

În încheiere, îmi exprim dorința ca perioada următoare să permită țărilor noastre să conlucreze mereu mai strâns, în spiritul prieteniei care le-a însuflețit mereu, în slujba idealului comun al unei Europe a păcii, a democrației, a valorilor și a prosperității.

Așa cum a spus Președintele Macron pe 17 septembrie 2017, în discursul său asupra Europei de la Universitatea Sorbona: „Este de datoria noastră și a voastră să trasăm singura cale care ne asigură viitorul : cea a refondării unei Europe suverane, unite și democratice. Să avem împreună curajul să deschidem acest drum".

Trăiască Franța!

Trăiască România!

Traiască prietenia franco-română!"