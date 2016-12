Alina Gorghiu: Crin Antonescu poate fi o soluţie bună pentru PNL

Fosta sefa a PNL Alina Gorhiu a transmis, marti, ca fostul presedinte al formatiunii Crin Antonescu ar putea fi o solutie buna pentru partid.

"Antonescu poate fi o solutie buna pentru PNL. Ce se va intampla la congres vom vedea", a spus Gorghiu.

Varianta ca Antonescu sa revina in politica a fost adusa in discutie si de Victor Ponta, relateaza ziare.com.

"Crin Antonescu ar putea oricand sa revina. PNL persevereaza in greseli. In locul lor vor putea sa vina altii. Basescu nu are nevoie de PNL. Are jucaria lui. Basescu va putea sa faca opozitie de acolo ca PNL nu e in stare. Liberalii se simt mai aproape de ALDE, iar PDL-istii de Basescu. De ce credeti ca s-au vazut Klaus Iohannis cu domnul Tariceanu? Sa vorbeasca de o marca de masina? Normal ca au discutat despre revenirea lui Calin Popescu Tariceanu la PNL. Dar domnul Tariceanu l-a refuzat", a spus Victor Ponta, luni, la un post TV.