Alimentele pe care le poţi mânca în orice cantitate fără să te îngraşi

În sezonul cald trebuie să se mănânce mai multe fructe și legume, în cantități mai mici, pentru a menține sub control consumul excesiv de mâncare. De aceea, iată câteva alimente pe care le poți mânca pe parcursul zilei fără să te simți vinovată deoarece au un indice caloric mic.

Țelină



Telina are un conținut de 95% apă, oferind și 30% din doza zilnică necesară de vitamina K. În plus, 100 de grame de țelină are doar 6 calorii. Recomandat este să se mănânce țelina proaspătă, deoarece își pierde majoritatea substanțelor nutritive în termen de cinci zile de la curățare.



Albuș



Un albuș are doar 17 calorii. Chiar și persoanele care urmează o dietă strictă pot să le includă în meniu. Desigur, atunci când nu sunt prăjite.



Salată verde



Pentru fiecare 100 de grame, salata verde conține între 10 și 20 calorii; toate acestea depind de tipul de salată. Aceasta legumă este bogată în vitaminele A și C, precum și acid folic și fier. Dacă mănânci salată, nu trebuie să îți faci griji pentru numărul de calorii consumate.



Castravete



Castraveții sunt aproape în întregime alcătuiți din apă. Recomandat este să se mănânce cu tot cu coajă, pentru că conține o cantitate mare de betacaroten. 100 de grame de castravete are numai 16 calorii.



Sursa