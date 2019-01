Alimentele care previn inflamarea plămânilor

Un meniu inteligent te poate ajuta să respiri mai bine și să previi sau să ameliorezi inflamarea plămânilor. Află ce ar trebui să consumi mai des.

1. Semințe de in



Există două tipuri de acizi grași polinesaturați, Omega-3 și Omega-6, iar studiile realizate indică faptul că organismul uman are nevoie de o cantitate egală din ambele. În cazul în care cantitatea de acizi grași de tip Omega-6 este prea ridicată, pot fi declanșate inflamațiile.



„Meniurile obișnuite conțin adesea prea multe grăsimi Omega-6, care se regăsesc în uleiurile rafinate și alimentele procesate. Semințele de in sunt o sursă excelentă de acizi grași de tip Omega-3 și sunt utile pentru a combate inflamarea plămânilor prin restabilirea echilibrului necesar pentru funcționarea optimă a organismului. Le poți adăuga la porția de cereale de la micul dejun, la salate, piureuri sau supe-cremă”, recomandă dr. Asha Deveraux, pulmonolog din California.



2. Pește



„Este mult mai benefic să mănânci pește decât să iei suplimente cu ulei de pește. Suplimentele consumate prin intermediul alimentelor sunt absorbite și prelucrate mai rapid de organism. Încearcă să consumi 3-4 porții de pește gras (somon, macrou, ton, hering) pe săptămână pentru a te simți mereu bine”, spune dr. Devereaux.



3. Nuci



Dacă nu îți plac peștele și fructele de mare, poți obține doza necesară de acizi grași de tip Omega-3 și din alte surse, scrie eva.ro.



„Contrar opiniei generale, nucile nu reprezintă echivalentul peștelui deoarece acizii grași pe care-i conțin trebuie să treacă printr-un proces de conversie și numai o proporție redusă va fi transformată în grăsimile specifice conținute de pește. Cu toate acestea, nucile sunt în continuare utile pentru sănătatea plămânilor”, potrivit dr. Devereaux.