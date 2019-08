Aliața PSD-ALDE merge mai departe și la Bistrița

Colaborarea cu ALDE va continua în Bistrița-Năsăud şi niciun liberal-democrat nu va fi exclus din structurile administrative, a declarat, miercuri, președintele PSD Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan, care este totodată și președinte al Consiliului Județean, scrie realitateadebistrita.net

„Din punctul meu de vedere, colaborarea cu ALDE a fost una foarte bună şi care va continua. PSD nu va exclude pe nimeni de la ALDE din structurile administrative unde facem echipă împreună. Nu ştiu ce va decide ALDE, dar, din punctul meu de vedere, eu îmi doresc continuarea colaborării cu ALDE chiar pe termen lung, nu numai până la terminarea mandatului„, a spus Radu Moldovan.

Liderul social-democrat bistrițean a precizat că nu s-a bucurat de decizia ALDE de a ieşi de la guvernare, dar a „luat act de ea„.

„Ne vedem de treabă mai departe„, a adăugat Radu Moldovan.

Întrebat dacă există posibilitatea ca Guvernul Dăncilă să cadă în urma unei moțiuni de cenzură, Radu Moldovan a precizat că aceasta „există tot timpul„.

În opinia liderului socia-democrat bistrițean, PSD nu ar trebui să iasă de la guvernare atât timp cât mai pot fi puse în practică măsurile din programul de guvernare.

„Dacă avem capacitatea ca măsurile din programul de guvernare pentru cetăţeni să fie implementate în continuare, merită PSD să facă orice tip de sacrificiu ca aceste măsuri să fie implementate„, este de părere Moldovan.

„Eu sunt politician la nivel local şi mi-e greu să ştiu ce s-a întâmplat acolo, ce s-a discutat, de unde şi până unde, dar alianţa cu ALDE va continua fără niciun fel de rezervă. Am discutat şi cu domnul preşedinte Moniţa (n. r. Ioan Monița, preşedintele interimar al ALDE Bistriţa-Năsăud), azi dimineaţă am avut o discuţie şi cu domnul vicepreşedinte Ţintean (n. r. – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud și fostul lider al ALDE Bistrița-Năsăud, Ioan Ţintean), la ora 14,00 am avut o discuţie cu consilierii judeţeni. Deciziile unanime ale noastre sunt să continuăm colaborarea noastră„, a adăugat președintele PSD Bistrița-Năsăud.

Radu Moldovan a mai precizat că nu i-a fost transmisă o decizie a conducerii centrale a PSD potrivit căreia reprezentanţii ALDE să fie excluşi din structurile administrative locale.

„Suntem într-un partid democratic şi nu poate centrul să decidă orice„, a subliniat liderul social-democrat bistrițean