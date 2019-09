Ce notă a luat Alexandru Cumpănașu la Bacalaureat?

Alexandru Cumpănașu și-a publicat diploma de Bacalaureat pe pagina sa de Facebook. Iată ce notă a luat!

Alexandru Cumpănașu a avut media generală de absolvire a examenului național de Bacalaureat cu media 9,56.

Acesta a obținut nota 9 la Limba și Literatura Română scris. La Română, proba orală, a obținut nota 10.

La Matematică a luat nota 10, iar la Informatică a obținut nota 8,70.

La Limba Engleză, Alexandru Cumpănașu a luat nota 10, iar la Istoria Românilor nota 9,70.

Media generală din liceu a lui Alexandru Cumpănașu a fost 8,77.

Alexandru Cumpănașu, care își dorește să fie președintele României, ar fi devenit masterand la o universitate din Elveția, dar fără să fi absolvit o facultate. Așa arată CV-ul său, intrat în posesia mainnews.ro. Alexandru Cumpănașu a intervenit la Realitatea TV și a spus, printre altele, că "multi dintre cei care au terminat la Spiru Haret in Romania sunt niste prosti cu diploma".

"Nu este o diploma de licenta oarecare, pe care o fac toti prostii in Romania, la toate universitatile de doi lei. Foarte multi dintre cei care au terminat la Spiru Haret in Romania sunt niste prosti cu diploma. Avem atatia prosti cu diploma in administratia publica si in Romania... Eu cred ca un om care isi termina un executive master are o pregatire mai buna, in afara, decat unul care vine si spune saru'mana pe la decani si baga spaga la profesori.

Eu i-am calcat in picioare pe toti cei care au terminat Spiru Haret si care nu mai stiu sa scrie in limba romana si pe cei care in loc sa isi faca treaba acolo, la universitati, termina pe banda rulanta tot felul de universitati de doi bani. Din punctul meu de vedere, da, am studii superioare si cu mult superioare celor pe care unii dintre ei se lauda ca le-au facut la Spiru Haret", a declarat Alexandru Cumpănașu la Realitatea TV.

Instituțiile statului român trebuie să dea explicații cum de au plătit un expert fără studii superioare

Scandalul legat de studiile și veniturile candidatului la prezidențiale Alexandru Cumpănașu ia amploare. Instituții ale statului român, dar și universitățile care au colaborat cu acesta trebuie acum să dea explicații cum de au plătit un expert fără studii superioare cu bani grei. Peste 66.000 de lei din fonduri europene s-au scurs de la o singură instituție de învățământ în conturile expertului fără facultate terminată.

Potrivit declarației sale de avere, Alexandru Cumpănașu a încasat o sumă considerabilă chiar de la SNSPA, asta deși portalul mainnews.ro a făcut publice date din CV-ul acestuia din care reiese clar că ar fi absolvit un master, deși nu și-a luat licența. La capitolul „Educație și formare”, are un master absolvit în Elveția și multe cursuri și diplome de participare. Însă, nu a absolvit niciun ciclu de licență! Potrivit documentelor, din noiembrie 2016 este student la master la Open University din Elveția.

Candidatul la prezidențiale Alexandru Cumpănașu are șapte case și trei terenuri intravilane. Împreună cu soția a încasat, anul trecut, peste 1,6 milioane de lei. De asemenea, are și un împrumut de 300 de mii de euro, luat de la un fost consilier din Ministerul Economiei.

Anul trecut, numai de la SNSPA, Cumpănașu a încasat un salariu de aproape 67.000 de lei. De la alte două firme cu care a colaborat a primit 140 de mii de lei, potrivit declarației sale.

Realitatea Tv a cerut un punct de vedere Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative cu privire la încasările lui Cumpănașu. SNSPA a precizat că acesta nu a fost cadru didactic titular și nici profesor asociat al facultății, iar veniturile menționate în declarația de avere au fost obținute în calitate de expert în cadrul unui proiect implementat de ministerul Dezvoltării. Potrivit site-ului SNSPA, cerințele pentru astfel de proiecte sunt, printre altele, documente doveditoare ale studiilor superioare.

Realitatea TV a contactat ministerul Dezvoltării pentru o reacție în acest caz, însă până la difuzarea acestei știri nu am primit un răspuns.