Polei si ninsori viscolite

Administrația Națională de Meteorologie a emis, astăzi, o atenționare nowcasting cod galben de vreme rea.

Valabil de la : 18-12-2018 ora 11:10 până la : 18-12-2018 ora 13:00



In zona : Județul Arad;



Se vor semnala : ceață, pe arii extinse în jumătatea vestică a județului, care reduce vizibilitatea local sub 200 m și pe arii restrânse sub 50 m

Fenomene asociate : ninsoare slabă